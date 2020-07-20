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'in yeni yardımcısı belli oldu! ...

'da teknik direktör 'in yardımcılarından , sezon ortasında görevinden ayrıldı. Terim, 'in 33. haftasında oynanan maçından sonra futbolu bırakan 'ın yeni yardımcısı olacağını açıkladı. Galatasaray'da Selçuk İnan'ın ardından kulübeye ikinci ise oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.7.2020 17:49 Son Güncelleme: 20.7.2020 17:51 ABONE OL
Fatih Terim'in yeni yardımcısı belli oldu! Hakan Balta...

Galatasaray'da yeni sezonda teknik kadro da değişecek.

Transferde yeni bir takım iskeleti kurmayı planlayan sarı kırmızılılar, teknik ekipte değişikliğe gidecek.

TRT Spor'un haberine göre, futbol hayatına nokta koyan Selçuk İnan'ı teknik ekibe dahil eden Fatih Terim, eski öğrencisi Hakan Balta'yı da kadrosuna alıyor.

2018 yılında futbolu Galatasaray'da bırakan Hakan Balta, yeni sezonda Terim'in yardımcılarından olacak.

Böylelikle Hasan Şaş'ın görevi bırakmasının ardından sarı kırmızılılar, teknik kadroya 2 eski futbolcusunu daha dahil etmiş oldu.

Yeni sezonda Galatasaray'da Fatih Terim'in teknik ekibinde, Levent Şahin, Ümit Davala, Selçuk İnan ve Hakan Balta olacak.

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Fatih Terim'in yeni yardımcısı belli oldu! Hakan Balta...
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