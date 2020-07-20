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'tan flaş açıklama!

'in 33. haftasında sahasında ile karşılaşan , sahadan 4-3 mağlup ayrılıp şampiyonluğu kaybetti. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve adı ile anılan , flaş bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.7.2020 08:48 Son Güncelleme: 20.7.2020 08:51 ABONE OL
Filip Novak'tan flaş açıklama!

, 'in 33. haftasında, Medical Park Stadyumu'nda 'ı ağırladı. Toplamda 7 golün olduğu maçta Konyaspor, rakibini 4-3 mağlup etmeyi başardı.

Filip Novak'tan flaş açıklama!

'un golleri Sörloth (12' 56') ve Novak'tan (61') gelirken, 'un gollleri Rijad Bajic (42'), Shengelia (81'), Skubic (88') ve Thuram (90+1)'dan geldi.

Filip Novak'tan flaş açıklama!

Bu sonucun ardından , oldukça yaklaştığı şampiyonluğu 'e kaptırmış oldu.

Filip Novak'tan flaş açıklama!

NOVAK'TAN FLAŞ SÖZLER!

'de 'a 4-3 mağlup olan 'da , maç sonunda açıklamalar yaptı.

Filip Novak'tan flaş açıklama!

Maçı değerlendiren Novak, "Rakibimiz tebrik etmek istiyorum. Böyle bir takım olarak böyle bir mağlubiyet yaşamamalıydık. 'u tebrik ederim" dedi.

Filip Novak'tan flaş açıklama!

'Devam edeceğiz'

Kaybettikleri şampiyonluk konusunda büyük üzüntü yaşadıklarını söyleyen Novak, transfer haberleri gündemde olduğu günlerde ile önümüzdeki yıllarda şampiyonluk mücadelesi vereceklerini söyledi.

Filip Novak'tan flaş açıklama!

Novak sözlerini şu ifadelerle noktaladı: Elimizdeydi ve kaybettik. içerisinde böyle şeyler yaşanabiliyor. Önümüzdeki yıllarda şampiyonluk mücadelesi vermeye devam edeceğiz.

Filip Novak'tan flaş açıklama!

Çekyalı yıldızın bu ifadeleri ile yeni sözleşme imzalayacağı şeklinde yorumlandı.

Filip Novak'tan flaş açıklama!
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Filip Novak'tan flaş açıklama!
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