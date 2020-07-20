Hüseyin Çimşir: Taraftarlardan özür diliyorum

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, kaçan şampiyonluk nedeniyle taraftardan özür diledi. Çok üzgün olduğunu söyleyen Çimşir, "Çok sorunlar yaşadık. Hakem hatalarına değinmeyeceğim. Genel olarak bizim gibi takımların bu kadar bireysel hata yapmaması lazım. Maç 3-1 iken son 10 dakika skoru koruyamıyorsun. Şampiyonluk hedefimizdi ama başaramadık. İnşallah Türkiye Kupası'nı alarak sezonu bitireceğiz" dedi.TRABZONSPOR'U 4-3 mağlup eden Konyaspor, puanını 36 yaptı ve bitime bir hafta kala Süper Lig'de kalmayı garantiledi. Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, oyuncularını kutladı.