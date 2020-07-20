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Lazio'yu 'nun golleriyle yendi! Juventus 2-1 Lazio (MAÇ SONUCU)

Serie A'nın lideri , sahasında Lazio'yu konuk etti. Ev sahibi ekip, şampiyonluk yarışındaki rakibini 'nun golleriyle 2-1 yenerek zirvede hata yapmadı. Bu sonucun ardından siyah-beyazlılar puanını 80 yaparken, deplasman takımı ise 69 puanda kaldı.

Giriş Tarihi: 21.7.2020 00:45 ABONE OL
Juventus Lazio'yu Ronaldo'nun golleriyle yendi! Juventus 2-1 Lazio MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Juventus ile Lazio karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadelenin ilk devresi 0-0 bitti. İkinci yarıda ise mücadeleye damga vuran isim Juventus'un Portekizli yıldızı oldu.

51. ve 54. dakikalarda sahneye çıkan golcü skoru 2-0'a getirdi. 83'te Immobile ile Lazio farkı 1'e indirdi ancak müsabakadan puan almayı başaramadı.

Allianz Stadyumu'ndaki maç ev sahibinin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Juventus bu sonucun ardından puanını 80 yaptı ve şampiyonluk yolunda çok kritik bir virajı döndü. Lazio ise 69 puanla dördüncü sırada kaldı.

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Juventus Lazio'yu Ronaldo'nun golleriyle yendi! Juventus 2-1 Lazio (MAÇ SONUCU)
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