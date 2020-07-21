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'i Trezeguet ile devirdi! Aston Villa 1-0 Arsenal (MAÇ SONUCU)

'de 37. hafta mücadelesinde deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Sahasında Topçular'ı 1-0 yenen Aston Villa, kümede kalma şansını sürdürdü.

AA
Giriş Tarihi: 22.7.2020 00:37 ABONE OL
Aston Villa Arsenal'i Trezeguet ile devirdi! Aston Villa 1-0 Arsenal MAÇ SONUCU

Londra ekibi Arsenal, Villa Park Stadı'nda kümede kalma mücadelesi veren Aston Villa'ya konuk oldu.

Ev sahibi takım Aston Villa, 27. dakikada Trezeguet'in golüyle 1-0 öne geçti, ilk yarı bu skorla tamamlandı. Aston Villa, ikinci yarısında gol sesi çıkmayan mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, sakatlığı nedeniyle takımının 18 kişilik kadrosunda yer almadı.

Aston Villa bu skorla puanını 34 yaparak ligde kalma şansını sürdürdü, Arsenal ise 53 puanda kaldı.

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Aston Villa Arsenal'i Trezeguet ile devirdi! Aston Villa 1-0 Arsenal (MAÇ SONUCU)
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