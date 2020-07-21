Fenerbahçe'ye sürpriz golcü!

Son iki sezonda yaşadıklarıyla tarihinin en kötü günlerini geçiren Fenerbahçe, yine ilk 5'in dışında kaldı. Derbi mağlubiyetiyle ligi 7. bitirmeyi garantileyen sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon gibi bu sezon da Avrupa'dan uzak kalacak.