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'ye sürpriz golcü!

Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sene de taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan , gözünü transfere dikti. Önümüzdeki sezon mutlak başarı hedefleyen sarı-lacivertliler çalışmalarını da buna göre sürdürüyor. Kanarya, bu doğrultuda listesine flaş bir golcüyü aldı.

Giriş Tarihi: 21.7.2020 08:33 Son Güncelleme: 21.7.2020 08:40 ABONE OL
Fenerbahçe'ye sürpriz golcü!

Son iki sezonda yaşadıklarıyla tarihinin en kötü günlerini geçiren , yine ilk 5'in dışında kaldı. Derbi mağlubiyetiyle ligi 7. bitirmeyi garantileyen sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon gibi bu sezon da Avrupa'dan uzak kalacak.

Fenerbahçe'ye sürpriz golcü!

Yönetimin son senesine girmesi sebebiyle mutlak başarı hedeflenen 'de, çalışmaları da buna göre yürütülüyor. Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun listesi doğrultusunda çalışmalar sürüyor.

Fenerbahçe'ye sürpriz golcü!

Önümüzdeki sezon forvet hattında derin bir kadroya sahip olmayı hedeflemenin yanında kaliteli isimleri kadrosuna katmak isteyen sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Fenerbahçe'ye sürpriz golcü!

Kanarya, 'ya büyük umutlarla olan ancak beklentilerin altında kalan için düğmeye bastı.

Fenerbahçe'ye sürpriz golcü!

Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertli kurmaylar Samatta'nın kiralanması için yönetimiyle temasa geçti. Aston Villa'nın küme düşmesi durumunda Tanzanyalı golcünün başka bir takıma gitmesine izin verilmesinin sözleşmesinde yer aldığı da iddia ediliyor.

Fenerbahçe'ye sürpriz golcü!

Samatta'nın piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon Euro civarında olduğu ifade ediliyor. 27 yaşında ve 1.83 boyundaki , oldukça güçlü bir fiziğe sahip.

Fenerbahçe'ye sürpriz golcü!

SAMATTA'NIN YILDIZI GENK'TE PARLAMIŞTI!

Genk takımında Ligi'inin en önemli golcülerinden biri olan Samatta, daha önce de Türk takımlarının gündemine gelmişti. Şimdi ise Tanzanyalı golcüyü getirmek istiyor.

Fenerbahçe'ye sürpriz golcü!
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Fenerbahçe'ye sürpriz golcü!
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