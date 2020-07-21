Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım! Belhanda'nın yerine...

Gelecek sezon için oldukça radikal kararlar alan Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızı ile devam ediyor. Sivasspor'dan Emre Kılıç ve Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan ile anlaşan sarı-kırmızılıların yeni hedefinde Anastasios Bakasetas var.