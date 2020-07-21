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'dan 'ye çalım! 'nın yerine...

'de pandemiden sonra adeta dağılan , son 9 maçında yalnızca 1 galibiyet alarak Şampiyonlar Ligi hayalinden uzaklaşmıştı. Gözünü gelecek sezona diken Aslan'da gündem . , 'nin de gözdesi durumundaki Süper Lig'in yıldızını gözüne kestirdi. Terim, yıldız ismi 'nın yerine düşünüyor. İşte önerilecek bonservis bedeli ve detaylar...

Giriş Tarihi: 21.7.2020 08:54 Son Güncelleme: 21.7.2020 08:59 ABONE OL
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım! Belhanda'nın yerine...

Bu sezon yarıştığı üç kulvar olan , ve Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığı yaratan , özellikle ligin yakaladığı çıkışla dikkat çekmişti.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım! Belhanda'nın yerine...

Sezonun 'de galibiyeti dahil 8'de 8 yaparak giren Aslan, pandemi arasından önce oynadığı ve derbisinden ise 1'er puanla ayrılmıştı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım! Belhanda'nın yerine...

Daha sonra çıktığı 6 maçtan galibiyet çıkaramayan Aslan 4 yenilgi alırken, son olarak 'yi mağlup edip bu kötü seriye son vermişti.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım! Belhanda'nın yerine...

Gelecek sezon için oldukça radikal kararlar alan 'da harekatı tüm hızı ile devam ediyor. 'dan Emre Kılıç ve 'dan Oğulcan Çağlayan ile anlaşan sarı-kırmızılıların yeni hedefinde Anastasios Bakasetas var.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım! Belhanda'nın yerine...

'in isteği üzerine ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın 27 yaşındaki oyuncu için girişimlere başladığı ifade edildi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım! Belhanda'nın yerine...

forması ile başarılı bir dönem geçiren Yunan futbolcunun, forvet arkası ve kanatlarda oynayabilmesi nedeniyle Terim tarafından tercih edildiği ifade edildi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım! Belhanda'nın yerine...

BELHANDA'NIN YERİNE

Bakasetas, 'da 'nın yerine düşünülüyor. Yüklü maaşı ve düşen performansımdan dolayı Faslı futbolcudan kurtulmak isteyen yönetim, Arap takımlarıyla görüşmelerine devam ediyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım! Belhanda'nın yerine...

Ancak takımda kalsa bile Bakasetas'ın alınması planlanıyor. Alanya, bu sezon 41 maçta 13 gol atıp, 7 de asist yapan futbolcuyu, AEK'dan 700 bin Euro'ya etmişti.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım! Belhanda'nın yerine...

'ın bu için 2 milyon euro bonservis ücretini gözden çıkardığı belirtiliyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım! Belhanda'nın yerine...
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım! Belhanda'nın yerine...
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