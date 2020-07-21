Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım! Belhanda'nın yerine...

Bu sezon yarıştığı üç kulvar olan Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, özellikle ligin ikinci yarısında yakaladığı çıkışla dikkat çekmişti.
Sezonun ikinci yarısında Kadıköy'de Fenerbahçe galibiyeti dahil 8'de 8 yaparak giren Aslan, pandemi arasından önce oynadığı Sivasspor ve Beşiktaş derbisinden ise 1'er puanla ayrılmıştı.
Daha sonra çıktığı 6 maçtan galibiyet çıkaramayan Aslan 4 yenilgi alırken, son olarak Göztepe'yi mağlup edip bu kötü seriye son vermişti.
Gelecek sezon için oldukça radikal kararlar alan Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızı ile devam ediyor. Sivasspor'dan Emre Kılıç ve Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan ile anlaşan sarı-kırmızılıların yeni hedefinde Anastasios Bakasetas var.
Teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın 27 yaşındaki oyuncu için girişimlere başladığı ifade edildi.
Alanyaspor forması ile başarılı bir dönem geçiren Yunan futbolcunun, forvet arkası ve kanatlarda oynayabilmesi nedeniyle Terim tarafından tercih edildiği ifade edildi.
BELHANDA'NIN YERİNE
Bakasetas, Galatasaray'da Belhanda'nın yerine düşünülüyor. Yüklü maaşı ve düşen performansımdan dolayı Faslı futbolcudan kurtulmak isteyen yönetim, Arap takımlarıyla görüşmelerine devam ediyor.