Süper Lig'de 34. haftanın programı açıklandı

34. haftanın perdesi cuma günü Antalyaspor ile Galatasaray arasındaki maçla başlayacak. Düşme ve 3.'lük yarışını ilgilendiren maçların tamamı cumartesi günü oynanacak
. Kapanış pazar günü tek maçla olacak. Şampiyon Başakşehir saat 17.00'de Kasımpaşa ile karşılaştıktan sonra kupasını almak için 21.00'de Fatih Terim Stadı'na geçecek.
SÜPER LİG'DE 34. HAFTA PROGRAMI
CUMA
21.00 Antalya-Galatasaray Suat Arslanboğa
CUMARTESİ
21.00 Denizli-Ankaragücü Alper Ulusoy
21.00 Y.Malatya-Gaziantep Arda Kardeşler
21.00 Fenerbahçe-Rizespor Halis Özkahya
21.00 Göztepe-Sivasspor Ali Şansalan
21.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş Bahattin Şimşek
21.00 Kayseri-Trabzonspor Cüneyt Çakır
21.00 Konya-Alanyaspor Serkan Tokat
PAZAR
17.00 Kasımpaşa-Başakşehir Fırat Aydınus
4 bin kişilik kutlama planını uzmanına sorduk
DİDEM SEYMEN
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Kasımpaşa maçı için federasyona başvurduk, maçı 17.00'ye aldık. 6. yılımızda, 21.00'de 6. şampiyon olarak kupamızı kaldıracağız. Stada yaklaşık 4 bin kişi alacağız"
açıklamasını yaptı. Pandemi döneminde bu tarz kutlamaların doğru olup olmadığı tartışmaları beraberinde getirdi. Biz de konuyu uzmanına sorduk.
İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ziya Mocan
konuyu SABAH Spor
için yorumladı:
KUTLAMALAR RAKAMLARI ARTIRIYOR
Normal şartlarda asker uğurlama, düğün, şampiyonluk gibi kutlamaların iptal olması lazım. Asker kutlamaları iptal oldu ama düğünler olmadı. Son aydaki rakamların artışı bu kutlamaya katılanlardan kaynaklanıyor.
Öncesinde elimizde veri yoktu ama yaşadığımız olaylar ile tecrübe kazanıyoruz. Artan vakaların yüzde 70'i kutlamalara katılanların birbirlerine yapmış olduğu enfeksiyon yayılımından kaynaklanıyor.
Bu tecrübeyi şu an elde ettik.
HEYECAN KURALI UNUTTURUYOR
Prensip olarak kutlamaların iptal edilmesi gerekiyor. İnsanlar düğünlerde, şampiyonluk kutlamalarında heyecandan sosyal mesafe kuralına uymuyor.
Halay çekmeler, sarılmalar; bunları engelleyemiyoruz. Bunlar bizim tabiatımızda var olan kaynaşma duygusundan kaynaklanıyor. Normalde iyi bir özellik ama şu an için kötü... "Sosyal mesafeyi korur, maskesini takar, iptal etmeyin"
diyecekler ama öyle olmuyor. Eğrimiz yukarıya doğru gidiyor, vaka sayımız günden güne artıyor, yoğun bakıma yatan hasta sayısı da arttı; bu da hastanelerde yatan hasta sayısının arttığını gösterir. O yüzden radikal kararlar alınmalı. Eğer iptal edilemiyorsa o zaman 17 bin kişilik statta 3-4 sandalye arayla 1 kişi oturmalı. Stattaki sandalyeler çok yakın, çok kısa mesafeli.
EN AZ İKİ AY DAHA LAZIM
Maske takılması mecburi kılınıp
maske takmayanlar uyarılmalı.
Tokalaşmalar olmamalı.
30-40 kişiye bir görevli düşecek şekilde bunlar denetlenmeli.
Statlara giriş-çıkışlarda da kontrollü olarak 3-4 metre mesafe konulmalı.
Stada girerken mutlaka dezenfektan verilmeli. Herkesin ellerini dezenfekte edecek solüsyonlar olmalı.
İnsanlar stada alınmıyor ama dışarıda da iç içeler. Dışarıda normal şekilde maske takanların oranı yüzde 30... Yanlış takanların oranı yüzde 30... Hiç takmayanların oranı yüzde 30... Bu tarz toplantılarda ise doğru maske takanların oranı yüzde 10'a düşüyor.
En az 2 ay kutlamalar iptal edilmeli. Şampiyonluklar, kutlamalar güzel ama şu an yapılmamalı. Kutlamalar yine sanal ortamda yapılmalı. Karşımızda virüsü taşıyan ve yüksek sesle konuşan birisi olduğunda virüs bulaşıyor. 'Havalar ısındı, virüs bulaşmaz'
diye bir şey söz konusu değil.