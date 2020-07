Süper Lig'de 34. haftanın programı açıklandı

. Kapanış pazar günü tek maçla olacak. Şampiyon Başakşehir saat 17.00'de Kasımpaşa ile karşılaştıktan sonra kupasını almak için 21.00'de Fatih Terim Stadı'na geçecek.21.00 Antalya-Galatasaray Suat Arslanboğa21.00 Denizli-Ankaragücü Alper Ulusoy21.00 Y.Malatya-Gaziantep Arda Kardeşler21.00 Fenerbahçe-Rizespor Halis Özkahya21.00 Göztepe-Sivasspor Ali Şansalan21.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş Bahattin Şimşek21.00 Kayseri-Trabzonspor Cüneyt Çakır21.00 Konya-Alanyaspor Serkan Tokat17.00 Kasımpaşa-Başakşehir Fırat AydınusBaşakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ,açıklamasını yaptı. Pandemi döneminde bu tarz kutlamaların doğru olup olmadığı tartışmaları beraberinde getirdi. Biz de konuyu uzmanına sorduk.İç Hastalıkları Uzmanıkonuyuiçin yorumladı:Normal şartlarda asker uğurlama, düğün, şampiyonluk gibi kutlamaların iptal olması lazım. Asker kutlamaları iptal oldu ama düğünler olmadı.Öncesinde elimizde veri yoktu ama yaşadığımız olaylar ile tecrübe kazanıyoruz.Bu tecrübeyi şu an elde ettik.Prensip olarak kutlamaların iptal edilmesi gerekiyor.Halay çekmeler, sarılmalar; bunları engelleyemiyoruz. Bunlar bizim tabiatımızda var olan kaynaşma duygusundan kaynaklanıyor. Normalde iyi bir özellik ama şu an için kötü...diyecekler ama öyle olmuyor. Eğrimiz yukarıya doğru gidiyor, vaka sayımız günden güne artıyor, yoğun bakıma yatan hasta sayısı da arttı; bu da hastanelerde yatan hasta sayısının arttığını gösterir. O yüzden radikal kararlar alınmalı. Eğer iptal edilemiyorsa o zaman 17 bin kişilik statta 3-4 sandalye arayla 1 kişi oturmalı. Stattaki sandalyeler çok yakın, çok kısa mesafeli.maske takmayanlar uyarılmalı.30-40 kişiye bir görevli düşecek şekilde bunlar denetlenmeli.Statlara giriş-çıkışlarda da kontrollü olarakStada girerken mutlaka dezenfektan verilmeli.İnsanlar stada alınmıyor ama dışarıda da iç içeler. Dışarıda normal şekilde maske takanların oranı yüzde 30... Yanlış takanların oranı yüzde 30... Hiç takmayanların oranı yüzde 30...En az 2 ay kutlamalar iptal edilmeli. Şampiyonluklar, kutlamalar güzel ama şu an yapılmamalı. Kutlamalar yine sanal ortamda yapılmalı. Karşımızda virüsü taşıyan ve yüksek sesle konuşan birisi olduğunda virüs bulaşıyor.diye bir şey söz konusu değil.