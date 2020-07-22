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0-1 | MAÇ SONUCU

3. 2. play-off ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan karşılaşma İzmir temsilcisinin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Karşıyaka'ya galibiyeti getiren golü 51'inci dakikada penaltıdan Doğukan İnci kaydetti.

Giriş Tarihi: 22.7.2020 19:59 Son Güncelleme: 22.7.2020 21:59 ABONE OL
Belediye Derincespor 0-1 Karşıyaka | MAÇ SONUCU

TFF 3. Lig 2. Grup play-off yarı final maçında Belediye Derincespor ile Karşıyaka karşı karşıya geldi.

Antalya Mardan Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele, İzmir temsilcisinin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

DOĞUKAN İNCİ SAHNEDE

Karşıyaka'ya galibiyeti getiren golü adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılan Doğukan İnci kaydetti.

Zorlu mücadelenin 51'inci dakikasında Doğukan penaltıdan attığı golle maçın skorunu tayin etti.

Bu skorla Karşıyaka TFF 3. Lig 2. Grup play-off'ta finale kaldı.

İŞTE DOĞUKAN'IN GOLÜ

GOL | Belediye Derincespor 0-1 Karşıyaka

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Belediye Derincespor 0-1 Karşıyaka | MAÇ SONUCU
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