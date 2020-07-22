Belediye Derincespor 0-1 Karşıyaka | MAÇ SONUCU

TFF 3. Lig 2. Grup play-off yarı final maçında Belediye Derincespor ile Karşıyaka karşı karşıya geldi.
Antalya Mardan Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele, İzmir temsilcisinin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
DOĞUKAN İNCİ SAHNEDE
Karşıyaka'ya galibiyeti getiren golü adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılan Doğukan İnci kaydetti.
Zorlu mücadelenin 51'inci dakikasında Doğukan penaltıdan attığı golle maçın skorunu tayin etti.
Bu skorla Karşıyaka TFF 3. Lig 2. Grup play-off'ta finale kaldı.
İŞTE DOĞUKAN'IN GOLÜGOL | Belediye Derincespor 0-1 Karşıyaka