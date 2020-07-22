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Bilic'in takımı 'e yükseldi!

Championship ekibi , ile karşılaştı. Mücadele, 2-2 bitti ve bu sonuçla West Bromwich Albion, 'ın ardından 'e yükselen ikinci takım oldu.

Giriş Tarihi: 22.7.2020 23:58 Son Güncelleme: 23.7.2020 00:11 ABONE OL
Bilic'in takımı West Bromwich Albion Premier Lig'e yükseldi!
Championship ekibi West Bromwich Albion, Queens Park Rangers ile karşılaştı. Mücadele, 2-2 bitti ve bu sonuçla West Bromwich Albion, Leeds United'ın ardından Premier Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

West Bromwich Albion'ın golleri 44. dakikada Diangana, 49. dakikada Callum Robinson'dan geldi. Queens Park Rangers'ın golleri ise Ryan Manning ve Eberechi Eze'den geldi.

Bu sonucun ardından West Bromwich Albion, 46 haftalık Championship'i 22 galibiyet, 17 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 83 puanla ikinci sırada tamamladı.
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Bilic'in takımı West Bromwich Albion Premier Lig'e yükseldi!
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