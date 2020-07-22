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yeni sezonun planlamasına başladı

'da öncesi kritik bir toplantı yapıldı. ve yönetim, gelecek sezonun planlaması ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

İHA
Giriş Tarihi: 22.7.2020 18:58 ABONE OL
Galatasaray yeni sezonun planlamasına başladı

Galatasaray'da bugün önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

Mustafa Cengiz başkanlığında toplanan yönetim Fatih Terim'in de katılımıyla geride kalan sezon ve yeni sezonla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Galatasaray'da bugün Türk Telekom Stadı'nda bir toplantı yapıldı. Toplantıya Başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcıları Yusuf Günay, Kaan Kançal ve teknik direktör Fatih Terim katıldı.

Toplantıda geride kalan sezonun değerlendirmesi ve yeni sezon hazırlıkları masaya yatırıldı.

Galatasaray'da yönetim ve Fatih Terim toplantı yaptı

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Galatasaray yeni sezonun planlamasına başladı
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