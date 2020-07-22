Galatasaray'dan Ahmet Bulut'a flaş talep! O isim için...

Bu sezon yarıştığı üç kulvar olan Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, özellikle ligin ikinci yarısında yakaladığı çıkışla dikkat çekmişti.
Sezonun ikinci yarısında Kadıköy'de Fenerbahçe galibiyeti dahil 8'de 8 yaparak giren Aslan, pandemi arasından önce oynadığı Sivasspor ve Beşiktaş derbisinden ise 1'er puanla ayrılmıştı.
Daha sonra çıktığı 6 maçtan galibiyet çıkaramayan Aslan 4 yenilgi alırken, son olarak Göztepe'yi mağlup edip bu kötü seriye son vermişti.
2 yıl üst üste gelen şampiyonluğun ardından bu sene kupayı Medipol Başakşehir'e kaptıran Galatasaray'da gelecek sezon planlamaları hız kesmeden devam ediyor.
Hayal kırıklıkları ile dolu bir sezon geçiren Galatasaray'da listenin ilk sırasında Falcao yer alıyor!.. Gollerinden çok sakatlıkları ile gündeme gelen Kolombiyalı yıldız konusunda flaş bir gelişme yaşandı.
Takvim'in haberine göre; yönetimin sezon başında Falcao'nun transferinde çok büyük bir rol oynayan menajer Ahmet Bulut'la görüştüğü ve Kolombiyalı forvete kulüp bulmasını istediği öne sürülüyor.
İSMİ INTER MİAMİ İLE ANILIYOR
Ahmet Bulut'un ilk olarak ABD kulüpleri ile temasa geçeceği belirtiliyor. Bir süredir, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin Falcao'yla ilgilendiği öne sürülüyor.
PLANLARINDA YENİ TRANSFER YOK
Ancak tecrübeli yıldızın Galatasaray'dan ayrılmayı kesinlikle düşünmediği biliniyor... Ailesiyle birlikte İstanbul'da çok mutlu olan Falcao'nun göstereceği tavır merakla bekleniyor.