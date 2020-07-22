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'dan 'a flaş talep! O isim için...

Hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezonu geride bırakmaya hazırlanan 'da, gözler gelecek sezona çevrildi. Takımı baştan sona yenilemek isteyen Galatasaray, ünlü menajer 'la bir görüşme gerçekleştirdi. Bulut'a, o isim için tam yetki verildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.7.2020 08:44 Son Güncelleme: 22.7.2020 08:54 ABONE OL
Galatasaray'dan Ahmet Bulut'a flaş talep! O isim için...

Bu sezon yarıştığı üç kulvar olan , ve Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığı yaratan , özellikle ligin yakaladığı çıkışla dikkat çekmişti.

Galatasaray'dan Ahmet Bulut'a flaş talep! O isim için...

Sezonun 'de galibiyeti dahil 8'de 8 yaparak giren Aslan, pandemi arasından önce oynadığı ve derbisinden ise 1'er puanla ayrılmıştı.

Galatasaray'dan Ahmet Bulut'a flaş talep! O isim için...

Daha sonra çıktığı 6 maçtan galibiyet çıkaramayan Aslan 4 yenilgi alırken, son olarak 'yi mağlup edip bu kötü seriye son vermişti.

Galatasaray'dan Ahmet Bulut'a flaş talep! O isim için...

2 yıl üst üste gelen şampiyonluğun ardından bu sene kupayı 'e kaptıran 'da gelecek sezon planlamaları hız kesmeden devam ediyor.

Galatasaray'dan Ahmet Bulut'a flaş talep! O isim için...

Hayal kırıklıkları ile dolu bir sezon geçiren 'da listenin ilk sırasında Falcao yer alıyor!.. Gollerinden çok sakatlıkları ile gündeme gelen Kolombiyalı yıldız konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'dan Ahmet Bulut'a flaş talep! O isim için...

ve yönetim 7 milyon Euro maaşı olan Falcao'yu gözden çıkardı.

Galatasaray'dan Ahmet Bulut'a flaş talep! O isim için...

Takvim'in haberine göre; yönetimin sezon başında Falcao'nun transferinde çok büyük bir rol oynayan menajer 'la görüştüğü ve Kolombiyalı forvete kulüp bulmasını istediği öne sürülüyor.

Galatasaray'dan Ahmet Bulut'a flaş talep! O isim için...

İSMİ INTER MİAMİ İLE ANILIYOR

'un ilk olarak ABD kulüpleri ile temasa geçeceği belirtiliyor. Bir süredir, 'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin Falcao'yla ilgilendiği öne sürülüyor.

Galatasaray'dan Ahmet Bulut'a flaş talep! O isim için...

PLANLARINDA YENİ TRANSFER YOK

Ancak tecrübeli yıldızın 'dan ayrılmayı kesinlikle düşünmediği biliniyor... Ailesiyle birlikte 'da çok mutlu olan Falcao'nun göstereceği tavır merakla bekleniyor.

Galatasaray'dan Ahmet Bulut'a flaş talep! O isim için...
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Galatasaray'dan Ahmet Bulut'a flaş talep! O isim için...
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