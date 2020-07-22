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Levski Sofia için anlaştı! ...

Son dakika transfer haberleri... Şampiyonluğun kaçmasının ardından maliyetli transferlerden uzak duran Galatasaray, genç isimleri kadrosuna katmak istiyor. Bu isimlerden biri de Levski Sofia'dan . İşte Robertha transferine dair detaylar...

Giriş Tarihi: 22.7.2020 15:30 Son Güncelleme: 22.7.2020 15:35 ABONE OL
Levski Sofia Nigel Robertha için anlaştı! Galatasaray...

Galatasaray, sezonun ilk bombasını genç bir yeteneği kadrosuna dahil ederek patlatmanın hazırlığını yapıyor.

Kısa süre önce scoutlar tarafından özel olarak izletilen Nigel Robertha'nın, yeni takımıyla sözleşme imzalamaya çok yakın olduğu kaydedildi.

LEVSKI'DEN ONAY ÇIKTI
Öte yandan Bulgar ekibi Levski Sofya'nın bu transfer için onay verdiği ve adı sır gibi saklanan o takımla tüm şartlarda anlaşma sağlandığı belirtildi.

22 yaşındaki futbolcunun yeni takımının Lokomotiv Moskova, Ludogorets, Legia ya da Galatasaray'dan biri olması bekleniyor.

Nigel Robertha, bu sezon toplamda 19 maç oynarken 11 gol attı ve 2 asist üretti.

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Levski Sofia Nigel Robertha için anlaştı! Galatasaray...
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