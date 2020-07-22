Liverpool 5-3 Chelsea | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig 37. hafta mücadelesinde şampiyon Liverpool, sahasında Chelsea'yi konuk etti.

Anfield'da oynanan karşılaşmayı Klopp'un öğrencileri 5-3 kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren goller; Naby Keita, Trent Alexander-Arnold, Georginio Wijnaldum, Roberto Firmino ve Alex Oxlade-Chamberlain'den geldi.

Chelsea'nin gollerini ise Olivier Giroud, Tammy Abraham ve Christian Pulisic kaydetti.

30 yıl aradan sonra ligin bitimine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Liverpool maç sonunda kupasına kavuştu.

Bu sonuçla Liverpool 93 puana yükselirken Chelsea ise 63 puanda kaldı ve ligde 3. sırayı Manchester United'a kaptırdı.