Sehic farkı

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen BB Erzurumspor'un başarılı kalecisi İbrahim Sehic, geride kalan sezona damga vurdu. 31 yaşındaki eldiven, takımının oynadığı 34 maçın tamamında 90 dakika
sahada kaldı. Tecrübeli file bekçisi bu sezon kalesinde sadece 26 gol görerek, rakip takımlara en az skor şansı tanıyan isim olarak
da ön plana çıktı. Ayrıca tam 16 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.
Bosna-Hersek Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Sehic, Erzurum temsilcisinin bu sezon 62 puan alarak Süper Lig'e çıkmasına önemli katkıda bulundu.