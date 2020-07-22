Sehic farkı

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen BB Erzurumspor'un başarılı kalecisi İbrahim Sehic, geride kalan sezona damga vurdu. 31 yaşındaki eldiven, takımının oynadığısahada kaldı. Tecrübeli file bekçisida ön plana çıktı. Ayrıca tamBosna-Hersek Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Sehic, Erzurum temsilcisinin bu sezon 62 puan alarak Süper Lig'e çıkmasına önemli katkıda bulundu.