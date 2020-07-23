Düelloda kazanan yok!

TFF 1. Lig playoff yarı finalinde Karagümrük ile Akhisar arasındaki düello 3-3 sonuçlandı. Finale çıkacak takım pazar günkü rövanşta belli olacak. İstanbul ekibi, 18'de'nun penaltısıyla perdeyi açtı. 34. dakikada konuk takımile beraberliği yakaladı. İkinci yarının başında, Karagümrük adına skoru 2-1 yaptı. 84'te İstabul ekibinin savunmasının yaptığı büyük hatayı affetmeyen, maça bir kez daha denge getirdi: 2-2. İkinci yarıda oyuna giren, 87'de çaprazdan harika bir golle Karagümrük'ü öne geçirdi. 90+6'daskoru ilan etti: 3-3.Akhisar ve Karagümrük'ün maçları bol gollü geçiyor. İki ekibin ligdeki ilk maçı 3-2 Akhisar, ikinci karşılaşma 2-0 Karagümrük galibiyetiyle bitti. Play-off'la birlikte toplam 13 gol atıldı.