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Düelloda kazanan yok!

’daki yarı final mücadelesi nefesleri kesti. Konuk takım Akhisarspor, 90+6’da Uğur Arslan’ın golüyle beraberliği yakalayıp tur şansını rövanşa taşıdı

Giriş Tarihi: 23.7.2020 ABONE OL
Düelloda kazanan yok!
TFF 1. Lig playoff yarı finalinde Karagümrük ile Akhisar arasındaki düello 3-3 sonuçlandı. Finale çıkacak takım pazar günkü rövanşta belli olacak. İstanbul ekibi, 18'de Sabo'nun penaltısıyla perdeyi açtı. 34. dakikada konuk takım Bertuğ ile beraberliği yakaladı. İkinci yarının başında Sobiech, Karagümrük adına skoru 2-1 yaptı. 84'te İstabul ekibinin savunmasının yaptığı büyük hatayı affetmeyen Erhan, maça bir kez daha denge getirdi: 2-2. İkinci yarıda oyuna giren Koray, 87'de çaprazdan harika bir golle Karagümrük'ü öne geçirdi. 90+6'da Uğur skoru ilan etti: 3-3.

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Akhisar ve Karagümrük'ün maçları bol gollü geçiyor. İki ekibin ligdeki ilk maçı 3-2 Akhisar, ikinci karşılaşma 2-0 Karagümrük galibiyetiyle bitti. Play-off'la birlikte toplam 13 gol atıldı.
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Düelloda kazanan yok!
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