UEFA’dan Fenerbahçe'ye ceza

UEFA, Finansal Fair Play kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle Fenerbahçe'ye Avrupa kupaları gelirlerinden kesilmek şartı ile para cezası verildiğini açıkladı. 2016'da imzaladığı FFP anlaşmasının kurallarını ihlal eden sarı-lacivertlilerin 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında Avrupa kupalarından elde edeceği gelirlerden 2 milyon Euro kesintiye gidileceği kaydedildi. Öte yandan UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Yargı Komisyonu tarafından verilen karara ilişkin, kulübün borçlarını 15 Ekim 2019'a kadar yapılandıramaması nedeniyle cezanın 1 milyon Euro'ya düşme ihtimalinin gerçekleşmediği belirtildi.