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’dan 'ye ceza

Giriş Tarihi: 23.7.2020 ABONE OL
UEFA’dan Fenerbahçe'ye ceza
UEFA, Finansal Fair Play kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle Fenerbahçe'ye Avrupa kupaları gelirlerinden kesilmek şartı ile para cezası verildiğini açıkladı. 2016'da imzaladığı FFP anlaşmasının kurallarını ihlal eden sarı-lacivertlilerin 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında Avrupa kupalarından elde edeceği gelirlerden 2 milyon Euro kesintiye gidileceği kaydedildi. Öte yandan UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Yargı Komisyonu tarafından verilen karara ilişkin, kulübün borçlarını 15 Ekim 2019'a kadar yapılandıramaması nedeniyle cezanın 1 milyon Euro'ya düşme ihtimalinin gerçekleşmediği belirtildi.
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UEFA’dan Fenerbahçe'ye ceza
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