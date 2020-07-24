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'a yerine Fransız ön libero!

Son dakika haberleri... Galatasaray, sezon başında ekibi Southampton'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı 'nın ayrılık ihtimaline karşı yeni ön libero adayını belirledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.7.2020 10:07 Son Güncelleme: 24.7.2020 10:09 ABONE OL
Galatasaray'a Lemina yerine Fransız ön libero!

Sakatlıkları baş ağrıtan Mario 'nın takımda kalması için hamle yapmayı düşünmeyen 'a ön libero iddiası geldi.

Galatasaray'a Lemina yerine Fransız ön libero!

Fransız basını, bonservisi Sevilla'da olan Ibrahim Amadou'nun sarı-kırmızılılar'dan teklif aldığını yazdı.

Galatasaray'a Lemina yerine Fransız ön libero!

Haberde, 'ın 27 yaşındaki Kamerun asıllı Fransız ön liberoyu kiralamak istediği belirtildi.

Galatasaray'a Lemina yerine Fransız ön libero!

Bu sezon önce sonra da Leganes'te kiralık olarak oynayan Amadou'nun Sevilla ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'a Lemina yerine Fransız ön libero!

Takvim'in haberine göre İspanyol kulübü, 2018 yılında Lille'den ettiği yıldız futbolcu için 14.4 milyon Euro ödemişti.

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Galatasaray'a Lemina yerine Fransız ön libero!
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