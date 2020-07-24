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'da yerine sesleri!

Son dakika haberleri... Sezon başında kadroya katılan ve beklentileri karşılayamayan ile yolları ayırmak isteyen , Kolombiyalı yıldız yerine 'i gündemine aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.7.2020 08:50 Son Güncelleme: 24.7.2020 08:59 ABONE OL
Galatasaray'da Falcao yerine Mandzukic sesleri!

'da ciddi talipleri olan 'nun elden çıkarılıp yerine kaliteli bir golcü alınması planı gündemdeki yerini koruyor.

Galatasaray'da Falcao yerine Mandzukic sesleri!

Teknik direktör , önceki gün başkan ve yöneticilerle yaptığı görüşmesinde golcü adayları arasında özellikle Mario üzerinde durdu.

Galatasaray'da Falcao yerine Mandzukic sesleri!

Terim, bonservisi elinde olan Hırvat santrforla ilgili olarak "Mali anlamda bizim sınırlarımızı aşmaması önemli. Keşke edebilsek; bize büyük katkı sağlar.

Galatasaray'da Falcao yerine Mandzukic sesleri!

Hırslı, tüm takımı ateşleyecek karakterde" dedi. Mesajı alan yönetim ise 34 yaşındaki 'le daha yakından ilgilenmeyi kararlaştırdı.

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Galatasaray'da Falcao yerine Mandzukic sesleri!
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