Gustavo’ya Olympique Lyon’dan 8 milyon Euro

Fransa'nın ünlü spor gazetesi L'Equipe, Olympique Lyon'un Fenerbahçeli Luiz Gustavo'yu transfer etmek istediğini yazdı. Lyon teknik direktörü Rudi Garcia'nın oyuncu konusunda hayli ısrarcı olduğu ifade edilirken, Başkan Jean-Michel Aulas'ı, Brezilyalı yıldızın yüksek maaşının düşündürdüğü bildirildi. Gazete, Gustavo'nun bonservisi için 8 milyon Euro'nun gözden çıkarıldığını ifade etti. Sarılacivertli kulüple 2023'e kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli önlibero bu sezon 28 lig maçında 3 gol 1 asistle oynarken, taraftarın sevgilisi oldu1. Lig ekibi Karagümrük'ün sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Ajax altyapılı Brahim Darri, Fenerbahçe ile anlaştı. 2021'e kadar sözleşmesi olan 25 yaşındaki sol açığın geleceğini parlak gören sarı-lacivertliler, Hollandalı futbolcu ile 3 yıllık bir anlaşmaya vardı. Darri, play-off mücadelesinin bitimi ile Fenerbahçe'ye katılacak. Oyuncu sezonun normal bölümünde 31 karşılaşmaya çıkarken, 2091 dakikada 4 gol 1 asistle oynamıştı