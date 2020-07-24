Salah'tan Falcao'ya övgü!

İngiltere Premier Lig'de bu sezon şampiyon olan Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Kolombiya basınından Planeta Futbol de Antena'ya konuştu.

Menajerinin Kolombiyalı olduğunu hatırlatan yıldız isim, bu ülkeyle güçlü ilişkileri olduğunu ve kültürlerini iyi tanıdığını dile getirdi. Kolombiya ile milli takım düzeyinde bir hazırlık maçı oynamak istediğini belirten Salah, konuyu Galatasaray forması giyen Falcao'ya getirdi ve şunları söyledi:

Kolombiya Milli Takımı, çok iyi bir takım. Hangi oyuncunun adını versem, diğerini bir köşeye atmış gibi olurum. Onlarla bir hazırlık maçı oynamak isterim. Falcao dünyanın her yerinde gol atan ve atmaya da devam eden bir oyuncu. Milli takımda da iyi işler çıkardı. Onunla henüz tanışmadım ama herkes ne kadar kibar ve harika biri olduğunu söylüyor.