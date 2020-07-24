Vefalı Viking

ALEXANDER SÖRLOTH, "Trabzonspor'un bana kattıklarını görmezden gelemem" dedi
Trabzonspor'un sezon başında Crystal Palace'tan 6 milyon Euro satın alma maddesi ile iki yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Alexander Sörloth
, bordo-mavili forma ile adeta patlama yaparak Avrupa'nın gündemine oturmuştu. Norveçli golcü ile yapılan sözleşmede, "9 milyon Euro'ya serbest kalır"
maddesini de artık az bulan
yönetim, bu rakamı en az 15 milyon Euro yapmak için harekete geçti.
OLUMLU TAVRI ÇOK SEVİNDİRDİ
SÖRLOTH'A konuyu açan bordomavili yönetim ilk olarak, "Sezon sonu görüşelim"
yanıtını aldı. Ancak Sörloth'un "Trabzonspor'un bana yaptığı katkıyı görmezden gelmem mümkün değil, yeniden anlaşabiliriz. Bu konuda katı değilim"
şeklindeki sözleri de yöneticileri sevindirdi. Sezonun bitimiyle birlikte tarafların bir araya gelerek yeni bir sözleşmeye imza atmalarına kesin gözüyle bakılıyor.
NWAKAEME FİNALİ BEKLİYOR
TRABZONSPOR'UN ligde son oynadığı Konyaspor maçında sakatlık yaşayan Nwakaeme'nin yarın oynanacak Kayserispor maçına yetişmeyeceği öğrenildi. Sakatlığı nedeniyle özel tedavi programı uygulanan yıldız oyuncunun Alanyaspor ile oynanacak olan kupa finaline yetiştirilmeye çalışıldığı kaydedildi.
PALACE KADAR GOL ATTI
Bu sezon ligde 23, Türkiye Kupası'nda 6 ve Avrupa Ligi'nde 2 olmak üzere toplam 31 gol atan Sörloth, Premier Lig'i 31 golle kapatan eski takımı Crystal Palace kadar gol kaydetti. İngiliz ekibi ligde 30, kupada ise sadece 1 gol atabildi.