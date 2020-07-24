Vefalı Viking

ALEXANDER SÖRLOTH, "Trabzonspor'un bana kattıklarını görmezden gelemem" dediTrabzonspor'un sezon başında Crystal Palace'tan 6 milyon Euro satın alma maddesi ile iki yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı, bordo-mavili forma ile adeta patlama yaparak Avrupa'nın gündemine oturmuştu. Norveçli golcü ile yapılan sözleşmede,maddesini deyönetim, bu rakamı en az 15 milyon Euro yapmak için harekete geçti.SÖRLOTH'A konuyu açan bordomavili yönetim ilk olarak,yanıtını aldı. Ancak Sörloth'unşeklindeki sözleri de yöneticileri sevindirdi. Sezonun bitimiyle birlikte tarafların bir araya gelerek yeni bir sözleşmeye imza atmalarına kesin gözüyle bakılıyor.TRABZONSPOR'UN ligde son oynadığı Konyaspor maçında sakatlık yaşayan Nwakaeme'nin yarın oynanacak Kayserispor maçına yetişmeyeceği öğrenildi. Sakatlığı nedeniyle özel tedavi programı uygulanan yıldız oyuncunun Alanyaspor ile oynanacak olan kupa finaline yetiştirilmeye çalışıldığı kaydedildi.Bu sezon ligde 23, Türkiye Kupası'nda 6 ve Avrupa Ligi'nde 2 olmak üzere toplam 31 gol atan Sörloth, Premier Lig'i 31 golle kapatan eski takımı Crystal Palace kadar gol kaydetti. İngiliz ekibi ligde 30, kupada ise sadece 1 gol atabildi.