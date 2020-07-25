8 milyon TL’lik pazarlık

Burak Yılmaz, Başkan Ahmet Nur Çebi ile önceki akşam Ümraniye'de bir araya geldi. İkili arasında başlayan uzun soluklu pazarlıklar, gece yarısı son buldu.Taraflar 4 milyon TL'de anlaşmaya vardı. Ancak Beşiktaş masadan sadece 4 milyon TL ile kalkmadı. Burak'ın menajerinin kulübe açmış olduğu 4 milyon TL'lik davadan vazgeçmesi halinde gidişine izin verileceği kaydedildi. Bu talep Burak cephesi tarafından kabul edildi ve