8 milyon TL’lik pazarlık

Burak Yılmaz, Başkan Ahmet Nur Çebi ile önceki akşam Ümraniye'de bir araya geldi. İkili arasında başlayan uzun soluklu pazarlıklar, gece yarısı son buldu. Siyah-beyazlı kulüpten 12 milyon TL alacağı olan Burak, kendisinden tamamını bırakması istense de bunu kabul etmedi.
Taraflar 4 milyon TL'de anlaşmaya vardı. Ancak Beşiktaş masadan sadece 4 milyon TL ile kalkmadı. Burak'ın menajerinin kulübe açmış olduğu 4 milyon TL'lik davadan vazgeçmesi halinde gidişine izin verileceği kaydedildi. Bu talep Burak cephesi tarafından kabul edildi ve Beşiktaş 16 milyon TL olan yükümlülüğünün 8 milyon TL'sinden kurtulmuş oldu.