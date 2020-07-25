Aslan’ın çilesi bitti

56 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, 5. sırayı riske attıPandemi sonrası çıktığı 7 maçta 2 gol, 2 asistlik performans sergileyen Saracchi, kazanamadıkları için üzgün olduğunu söyledi. Bu sezon taraftarı çok üzdüklerini kaydeden Uruguaylı,dedi.SEZONU 16 Ağustos'ta Denizli'de açan Galatasaray sahaya Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Selçuk, Seri, Jimmy, Belhanda, Babel, Diagne ile çıkmıştı. 33 hafta sonunda Antalya deplasmanında bu isimlerden sadece 3'ü yine ilk 11'deydi. Marcao, Seri ve Belhanda dışındaki 8 oyuncu da değişti.38. dakikasında rakip ceza sahasına giren Belhanda, Veysel Sarı ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Sarı-kırmızılı oyuncular, hakem Suat Arslanboğa'ya penaltı itirazında bulundu. Ancak hakem oyunu devam ettirdi. VAR odasından da pozisyon için uyarı gelmedi.