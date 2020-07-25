Aslan’ın çilesi bitti

56 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, 5. sırayı riske attı
PANDEMİ OLMASA ŞAMPIYONDUK
Pandemi sonrası çıktığı 7 maçta 2 gol, 2 asistlik performans sergileyen Saracchi, kazanamadıkları için üzgün olduğunu söyledi. Bu sezon taraftarı çok üzdüklerini kaydeden Uruguaylı, "Gol atmak önemli ancak daha önemli olan 3 puanı almaktı. Taraftarımızı mutlu etmek istedik. Ancak başaramadık. Pandemi bizi çok etkiledi. Salgın öncesi çok iyiydik. Eğer pandemi olmasaydı şampiyonluğun en önemli adayı bizdik. Şampiyon olabilirdik. Artık bu seneyi bırakıp gelecek sezonu düşünmeliyiz"
dedi.
İLK 11'DE 8 DEĞİŞİKLİK!
SEZONU 16 Ağustos'ta Denizli'de açan Galatasaray sahaya Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Selçuk, Seri, Jimmy, Belhanda, Babel, Diagne ile çıkmıştı. 33 hafta sonunda Antalya deplasmanında bu isimlerden sadece 3'ü yine ilk 11'deydi. Marcao, Seri ve Belhanda dışındaki 8 oyuncu da değişti.
ASLAN PENALTI İSTEDİ VAR'DAN SES ÇIKMADI
KARŞILAŞMANIN
38. dakikasında rakip ceza sahasına giren Belhanda, Veysel Sarı ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Sarı-kırmızılı oyuncular, hakem Suat Arslanboğa'ya penaltı itirazında bulundu. Ancak hakem oyunu devam ettirdi. VAR odasından da pozisyon için uyarı gelmedi.