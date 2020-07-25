Avrupa yarışında son biletler

SÜPER Lig'in son haftasında 3 takım da sıralamalarını belirlemek için bugün sahada olacak. 2. sıradaki Trabzonspor, küme düşmeme mücadelesi veren Kayseri karşısında kazanırsa yerini koruyacak.Sivasspor ise Göztepe karşısında kazanıp Kayseri'den gelen haberi bekleyecek. Trabzon ve Sivas kaybeder, Beşiktaş kazanırsa, siyah-beyazlılar Fırtına ile puanları eşitleyecek. Ancakikinciliği bırakmayacak.Lig'de A.Gücü'nün ardından küme düşecek iki takım bugün belli oluyor. 35'er puandaki Denizli ve Ç.Rize bugün en az 1 puan almaları durumunda ligde kalmayı garantiliyor.İkili averaja Kayserispor ve Denizlispor kalırsa, Ege temsilcisi Denizlispor küme düşüyor.İkili averaja Yeni Malatyaspor ve Denizlispor birlikte kalırsa, küme düşen takım Denizlispor olacak.İkili averaja Rizespor ve Kayserispor kalırsa, eşitlik söz konusu ancakÜçlü averajda Rizespor, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor yer alırsa, Kayserispor ile Yeni Malatyaspor TFF 1. Lig'in yolunu tutacak...Üçlü averajda Kayserispor, Yeni Malatyaspor ve Denizlispor'un olması durumundaÜçlü averajda Kayserispor, Denizlispor ve Rizespor olursa, bu üçlü arasından Rizespor düşüyor.Üçlü averajda Rizespor, Denizlispor ve Yeni Malatyaspor olursa sarı-siyahlılar, Süper Lig'e veda eder.Dörtlü averajda ise