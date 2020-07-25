F.Bahçe UEFA’dan alacaklı çıktı

Geçtiğimiz çarşamba UEFA'dan yapılan açıklamada F.Bahçe'nin taahhüt ettiği yapılandırmayı gerçekleştirmemesi nedeniyle daha önce belirlenen 2 milyon Euro'luk (16 milyon TL) cezanın uygulamaya sokulacağı duyuruldu.Ancak Fenerbahçe'nin geçmişten UEFA'dan yaklaşık 2 milyon Euro alacağı olduğu ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerUEFA'nın Fenerbahçe'ye bu maçların yayın gelirleri olan 2 milyon Euro'yu ödemediği öğrenildi.UEFA, bu karara gerekçe olarak kulübün Avrupa'dan men cezasını almasını gösterdi. Dönemin yöneticileri Şekip Mosturoğlu ve Ozan Balaban, buna itiraz ederek kulüp adına UEFA ile yazışmalar yaptı. Uzun süren sürecin ardından UEFA'danyazısı alındı. Ancak ödeme yapılmadı.Araya F.Bahçe'nin seçim süreci girdi, yönetim değişti. Fakat UEFA'dan hâlâ ödeme yapılmadı. Ancak UEFA'nın gönderdiğiyazısının kulüp arşivlerinde durduğu bildirildi. F.Bahçe bu yazı ile mevcut parayı talep ederse, tahsil edebilecek. En azından cezasını ödemekten kurtulacak. F.Bahçe, UEFA'dan 2 milyonluk alacağını zamanında tahsil edebilseydi, FFP anlaşmasının 2. yılında açık vermeyip şartlarını yerine getirmiş olacaktı.