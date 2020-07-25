İlk hedef Papiss Cisse Jahovic Plase

Beşiktaş, vakit kaybetmeden Burak Yılmaz'ın yerini doldurma çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlıların hedefindeki ilk isim Aytemiz Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse. Yönetimin 3 Ağustos itibarıyla Alanyaspor'la sözleşmesi bitecek olan Senegalli forvetle temaslarını sürdürdüğü, Antalyaspor'un başarılı forveti Adis Jahovic'in de adaylar arasında olduğu belirtildi.Siyah-beyazlıların ilgilendiği bir diğer forvet ise Bundesliga 2'de Greuther Fürth formasını giyen Daniel Keita-Ruel.Welinton'u kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, bu futbolcuya karşılık Umut Nayir, Tyler Boyd ve Mirin isimlerini masaya getirdi. Ancak Aytemiz Alanyaspor, öncelikle Rıdvan Yılmaz'ı talep etti. Başkan Ahmet Nur Çebi bu isteği kesin bir dille reddetti. Bunun üzerine Akdeniz temsilcisi sezonu Sivasspor'da kiralık geçiren Fatih Aksoy'u bonservisiyle birlikte istedi. Siyah-beyazlı yönetimin konuyu teknik direktör Sergen Yalçın'la görüşeceği ve sonrasında Alanyaspor'a yanıt vereceği belirtildi.BEŞIKTAŞ'IN iyi bir bonservis bedeliyle satmak istediği Vida'ya Lyon talip oldu. Fransız kulübünün yetkilileri, temasa geçtikleri siyah-beyazlılardan olumlu yanıt aldı. Ancak Hırvat stoperin 3.4 milyon Euro'luk garanti ücreti, Fransız kulübünü bu transferden vazgeçirdi. Lyon, geçtiğimiz günlerde Altay'dan Cenk Özkaçar'ı kadrosuna katmıştı.