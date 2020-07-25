Lille, Mustafa kapıyı da kaptı

BURAK Yılmaz'ı kadrosuna katan Lille, Galatasaray'da profesyonel sözleşme imzalamadığı için kadro dışı bırakılan Mustafa Kapı'yı da transfer etti. Fransız kulübü, genç oyuncuyla 4+1 yıllık mukavele imzaladı.Mustafa Kapı, Türkiye içinde bir takıma gitseydi, bu rakam 500 bin TL olacaktı. Genç orta saha, 8 Ağustos'ta 18 yaşından gün alacak ve serbest kalacak.SARI-KIRMIZILARIN ara transfer döneminde Ajax'a kiraladığı Ryan Babel, Hollanda basınına verdiği röportajda "dedi. Öte yandan Al Nassr'a kiralanan Maicon'un menajeri, oyuncusunun G.Saray'a döneceğini açıkladı. Brezilyalı yıldızın yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.GALATASARAY'DA yaprak dökümü başladı. Selçuk İnan futbolu bırakırken, Mariano ülkesi Brezilya'ya döndü. Ümit Davala da yardımcı antrenör olarak dün son maçına Antalya'da çıktı. Davala yeni sezonda teknik heyette yer almayacak. Diğer yardımcı antrenör Hasan Şaş ise 8 hafta önce görevi bırakmıştı.