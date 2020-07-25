Newton ile de devam edebiliriz

Hüseyin Çimşir'le yolların ayrılması sonrası Trabzonspor'da teknik direktör arayışları sürerken, sezon başında yardımcı antrenör olarak gelen Eddie Newton'ın ismi de gündeme geldi. Bordo-mavililerin ligi bitireceğide takımın başında olacak İngiliz antrenörle, gelecek sezon da yola devam edilmesi yönetimde dile getirildi. PRO-LİSANSI DA ELİNDEChelsea'de 8 yıl görev yapan, 2012 yılında da Roberto Di Matteo ile birlikte Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve FA Kupası kazanan Newton, Ada ekibinde önemli başarılar elde etti.pro-lisans teknik direktörlük belgesi de bulunuyor.KARIYERININ8 sezonunu Chelsea'de geçiren Eddie Newton, 42 maç Di Matteo'nun, 27 karşılaşma Guus Hiddink'in, 35 müsabaka da Frank Lampard'ın yardımcılığını yaptı. Bir dönem Chelsea'nin scout ekibinde de çalışan Newton, İngilizler'in kiralık futbolcularının dünya genelinde performans takibini yapan isimdi.