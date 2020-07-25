TFF 3. Lig play-off heyecanı A Spor'da!

TFF 3. Lig'de play-off heyecanının sonuna gelindi. TFF 2. Lig'e yükselecek takımların belirleneceği finalde Erzincanspor ile Aksaray kozlarını paylaşacak. Bu zorlu mücadelede saat 20.00'de A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
Giriş Tarihi: 25.7.2020 12:59ABONE OL
TFF 3. Lig 1. Grup play-off finalinde Erzincan ile Aksaray karşılaşıyor. Kritik maç saat 20.00'de A Spor'da yayınlanıyor. Yarın aynı saatte Karşıyaka-Turgutlu ve pazartesi 21.00'de Soma-Pazar maçları da yine 'Türkiye'nin Spor Ekranında' izlenecek.