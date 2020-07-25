Trabzonspor Devler Ligi için sahada! İşte Newton'ın ilk 11'i

GÖZLER KRALLIKTA

Süper Lig'de sezonu kimin gol kralı olarak bitireceği büyük merak konusu. Fırtına'nın süper yıldızı Alexander Sörloth 23 defa ağları sarstı. Alanyaspor'un gol makinesi Papiss Cisse de 22 defa fileleri havalandırdı.