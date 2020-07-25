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için sahada! İşte Newton'ın ilk 11'i

'de sezonu uzun süre lider götüren ancak corona virüsü nedeniyle verilen aradan sonra bir türlü eski ritmini yakalayamayan , şampiyonluğu 'e kaptırmıştı. Trabzonspor'da son hafta karşısında alınan mağlubiyet, 'un kazanması ile birlikte 2.'liği de zora sokmuştu. için sahaya çıkacak olan Trabzonspor'da da 11'ini buna göre belirledi...

Giriş Tarihi: 25.7.2020 08:47 ABONE OL
Trabzonspor Devler Ligi için sahada! İşte Newton'ın ilk 11'i

uzun süre zirvede götürdüğü yarışta 'e geçilmişti. Karadeniz Fırtınası, şampiyonluğu kaçırdı ancak kendisini 'ne götürecek ikincilik basamağını kaptırmak istemiyor.

Trabzonspor Devler Ligi için sahada! İşte Newton'ın ilk 11'i

Bordo-mavililer bugün 21.00'de başlayacak mücadelede ile karşı karşıya gelecek. Tek hedef 3 puanı alarak sezonu ikinci sırada tamamlamak ve Şampiyonlar Ligi sıralamasında kalmak.

Trabzonspor Devler Ligi için sahada! İşte Newton'ın ilk 11'i

Bu önemli randevu öncesi Anthony Nwakaeme ve Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları sürüyor. Kulübenin yeni patronu maça as 11'le çıkmayı planlıyor. İstediği skoru erkenden alabilirse kupa finalini düşünerek genç oyuncuları sahaya sürecek.

Trabzonspor Devler Ligi için sahada! İşte Newton'ın ilk 11'i

TAMAM MI DEVAM MI?

'un ligdeki ve kupadaki Aytemiz karşılaşmaları için farklı bir önem taşıyor.

Trabzonspor Devler Ligi için sahada! İşte Newton'ın ilk 11'i

Söz konusu iki mücadelede iyi performansı sonuçlar da takip ederse İngiliz futbol adamıyla yola devam edilme ihtimali var.

Trabzonspor Devler Ligi için sahada! İşte Newton'ın ilk 11'i

Kariyerinde , , Maurizio Sarri, Roberto di Matteo, , Andre-Villas Boas gibi ünlü hocaların yardımcılığını yapan 'un pro lisans teknik direktörlük belgesi de bulunuyor.

Trabzonspor Devler Ligi için sahada! İşte Newton'ın ilk 11'i

GÖZLER KRALLIKTA

'de sezonu kimin gol kralı olarak bitireceği büyük merak konusu. Fırtına'nın süper yıldızı Alexander Sörloth 23 defa ağları sarstı. 'un gol makinesi de 22 defa fileleri havalandırdı.

Trabzonspor Devler Ligi için sahada! İşte Newton'ın ilk 11'i

Norveçli yıldız ilk basamaktaki yerini korursa Necmi Perekli, , ve 'dan sonra bordo-mavili camiadan çıkan 5. gol kralı olacak.

Trabzonspor Devler Ligi için sahada! İşte Newton'ın ilk 11'i

KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Lung, Zoran, Sapunaru, Diego, Yasir, Campanharo, Djedje, Hasan Hüseyin, Henrique, Mesanovic, Kravets

Trabzonspor Devler Ligi için sahada! İşte Newton'ın ilk 11'i

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Guilherme, Ekuban, Sörloth

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Trabzonspor Devler Ligi için sahada! İşte Newton'ın ilk 11'i
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