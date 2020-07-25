Xavi'den üzen corona virüsü itirafı!

Barcelona'nın efsane ismi Xavi Hernandez, corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Katar Ligi takımlarından Al Sadd'ı çalıştıran 40 yaşındaki teknik adam, kendini iyi hissettiğini ifade ederken kurallar gereği belirli bir süreliğine karantinaya alındığını dile getirdi.

Futbolculuğu döneminde Barcelona ile 8 lig, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya Milli Takımı'nda ise 2 Avrupa Şampiyonası ve bir Dünya Kupası kazanan tecrübeli futbolcu, futbolu bıraktığı Al Sadd ekibinde 86 karşılaşmada 22 gole imza atmıştı.

Daha sonra bu takımda teknik direktörlük görevine getirilen Xavi'nin sözleşmesi geçtiğimiz günlerde 2021'e kadar uzatılmıştı.