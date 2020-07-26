24 yılın sonu

Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, 24 yıllık futbolculuk kariyerine dün nokta koydu.transfer olan ve 1Emre, kariyerinde Galatasaray'ın ardındanformaları giydi. 40 yaşındaki yıldız, sarı-lacivertli kulübe gelecek sezondan itibarenEmre 64. dakikada yerini Zajc'a bıraktı… Sahadan çıkarken kaptanlık pazubandını 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'a teslim etti. 40 yaşındaki tecrübeli yıldız, saha kenarına gelirken tribünde yer alanlar tarafından ayakta alkışlandı.Fenerbahçetaraftarı Emre'ye sosyal medyadan teşekkür etti: 4 Yüreğini, hırsını asla unutmayacağız. 4 Çok özleyeceğiz, çok. 4 Dünya futbolundan bir Emre Belözoğlu geçti. 4 Bu toprakların yetiştirdiği en iyi orta saha. 4 40 yaşında solundan attı, sağından geçti, penaltı yaptırdı, golünü attı. Senin gibisi bir daha gelmeyecek. 4 Her şey için teşekkürler kaptan. 4 Bazen çok agresif, bazen deli dolu, seviyoruz seni Emre Belözoğlu.