24 yılın sonu

Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, 24 yıllık futbolculuk kariyerine dün nokta koydu. 1996 yılında Zeytinburnuspor altyapısından Galatasaray'a
transfer olan ve 17 Mayıs 1997 yılında (G.Saray-A. Gücü) ilk profesyonel maçına çıkan
Emre, kariyerinde Galatasaray'ın ardından İnter, Newcastle United, Atletico Madrid, Başakşehir ve Fenerbahçe
formaları giydi. 40 yaşındaki yıldız, sarı-lacivertli kulübe gelecek sezondan itibaren futbol direktörü olarak hizmet verecek.
KAPTANLIK BANDI 16 YAŞINDAKİ ÖMER'E
Emre 64. dakikada yerini Zajc'a bıraktı… Sahadan çıkarken kaptanlık pazubandını 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'a teslim etti. 40 yaşındaki tecrübeli yıldız, saha kenarına gelirken tribünde yer alanlar tarafından ayakta alkışlandı.
YÜREĞİNİ, HIRSINI UNUTMAYACAĞIZ
Fenerbahçe
taraftarı Emre'ye sosyal medyadan teşekkür etti: 4 Yüreğini, hırsını asla unutmayacağız. 4 Çok özleyeceğiz, çok. 4 Dünya futbolundan bir Emre Belözoğlu geçti. 4 Bu toprakların yetiştirdiği en iyi orta saha. 4 40 yaşında solundan attı, sağından geçti, penaltı yaptırdı, golünü attı. Senin gibisi bir daha gelmeyecek. 4 Her şey için teşekkürler kaptan. 4 Bazen çok agresif, bazen deli dolu, seviyoruz seni Emre Belözoğlu.