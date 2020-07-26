Başakşehir kupasını alıyor

Tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir bugün kupasını kaldıracak… Kasımpaşa deplasmanında 17.00'de
sahaya çıkacak olan turuncu-lacivertliler, 90 dakikanın ardından Başakşehir Fatih Terim Stadı'na hareket edecek. Üstü açık otobüslerle yapılacak yolculuğun ardından takımın stada gelmesi ile birlikte şampiyonluk kutlamaları başlayacak. Şampiyonluk kutlamalarına eski teknik direktör Abdullah Avcı'nın yanı sıra daha önce Boz Baykuşlar'ın formasını giyen futbolcular da davet edildi.
Fırat Aydınus'un yöneteceği sezonun son maçında Medipol Başakşehir'in muhtemel ilk 11'i ise şöyle: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba.
OKAN BURUK: GALATASARAY'I ÇALIŞTIRACAĞIM
Okan Buruk, hayalinin eski takımının teknik direktörlüğü olduğunu açıkladı
Kariyerinde teknik adam olarak ilk kez lig şampiyonluğuna ulaşan Okan Buruk, Azerbaycan kanalı CBC Sport
'a konuk oldu. Başarılı çalıştırıcıya "Azerbaycanlılar da sizde artık bir Fatih Terim modeli görüyorlar"
yorumu yöneltilirken, şu yanıtla G.Saray hedefini açıkladı: "Fatih Terim bir tane, Türkiye'de tek hoca.
Ben de yeni jenerasyon hocalardan iyi şeyler yapan biriyim. Ben Galatasaray'da da futbol oynadım. İnşallah ileride bir gün orada çalışmak bana nasip olur."