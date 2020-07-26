Başakşehir kupasını alıyor

Tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir bugün kupasını kaldıracak… Kasımpaşa deplasmanındasahaya çıkacak olan turuncu-lacivertliler, 90 dakikanın ardından Başakşehir Fatih Terim Stadı'na hareket edecek. Üstü açık otobüslerle yapılacak yolculuğun ardından takımın stada gelmesi ile birlikte şampiyonluk kutlamaları başlayacak.Fırat Aydınus'un yöneteceği sezonun son maçında Medipol Başakşehir'in muhtemel ilk 11'i ise şöyle:Okan Buruk, hayalinin eski takımının teknik direktörlüğü olduğunu açıkladıKariyerinde teknik adam olarak ilk kez lig şampiyonluğuna ulaşan Okan Buruk, Azerbaycan kanalı'a konuk oldu. Başarılı çalıştırıcıyayorumu yöneltilirken, şu yanıtla G.Saray hedefini açıkladı:Ben de yeni jenerasyon hocalardan iyi şeyler yapan biriyim.