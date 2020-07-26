Beşiktaş hedefi tutturdu

Gençlerbirliği maçının bitiş düdüğüyle birlikte siyah-beyazlılarda 5 ismin daha sözleşmesi resmen sona erdi.veserbest oyuncu statüsüne düşerkenve'nin de kiralık sözleşmeleri sona erdi. Atiba, yeni mukavele imzalayıp imzalamayacağı ile ilgili soru üzerine, "Kulüple görüşeceğiz ve hep birlikte karara varacağız. Kalbim 'Evet' diyor, uzun süredir buradayım.Her şeyimi vermeye devam etmek istiyorum" dedi.Beşiktaş'ın 43. dakikada ceza sahası dışından N'Koudou ile bulduğu şık gol, pozisyonun başlangıcında Diaby'nin topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle iptal edildi. Siyahbeyazlılar ise Diaby yere düşerken meşin yuvarlağın eline çarptığını öne sürerek hakemin kararına itiraz etti.Beşiktaş'ın 37 yaşındaki orta sahası Atiba, bu sezon 6 gol ve 5 asistle skora 11 kez katkı sağladı. Kanadalı yıldız gollerinin 4'ünü deplasmanda buldu.