Beşiktaş hedefi tutturdu

ATİBA: KALBİM 'EVET' DİYOR
Gençlerbirliği maçının bitiş düdüğüyle birlikte siyah-beyazlılarda 5 ismin daha sözleşmesi resmen sona erdi. Gökhan Gönül, Caner Erkin
ve Atiba
serbest oyuncu statüsüne düşerken Elneny
ve Diaby
'nin de kiralık sözleşmeleri sona erdi. Atiba, yeni mukavele imzalayıp imzalamayacağı ile ilgili soru üzerine, "Kulüple görüşeceğiz ve hep birlikte karara varacağız. Kalbim 'Evet' diyor, uzun süredir buradayım. 1 sezon daha kalmak, kulüp için mücadele etmek harika olur.
Her şeyimi vermeye devam etmek istiyorum" dedi.
EFSANE GOL GÜME GİTTİ!
Beşiktaş'ın 43. dakikada ceza sahası dışından N'Koudou ile bulduğu şık gol, pozisyonun başlangıcında Diaby'nin topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle iptal edildi. Siyahbeyazlılar ise Diaby yere düşerken meşin yuvarlağın eline çarptığını öne sürerek hakemin kararına itiraz etti.
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Beşiktaş'ın 37 yaşındaki orta sahası Atiba, bu sezon 6 gol ve 5 asistle skora 11 kez katkı sağladı. Kanadalı yıldız gollerinin 4'ünü deplasmanda buldu.