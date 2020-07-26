Göztepe, 34 yaşındaki forvet oyuncusu Deniz Kadah ile yollarını ayırdığını açıkladı.



Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de yaprak dökümü devam ediyor. Sarı-kırmızılılar Beto ve Castro'nun ardından sözleşmesi sona eren Deniz Kadah ile de yollarının ayrıldığını duyurdu.

2018-2019 sezonunda Antalyaspor'dan transfer edilen 34 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 47 maçta forma giymiş ve 9 gol atma başarısı göstermişti. Deneyimli forvet, bu sezon 16 maçta forma giyerken bunların sadece 3'ünde 90 dakika forma giymişti.

Göztepe, Wallace Reis'in de takımdan ayrıldığını resmi sitesinden açıkladı. İzmir ekibinden yapılan bilgilendirme şu şekilde: "2,5 sezondur kadromuzda yer alan Wallace Reis'e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz."