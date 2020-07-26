Hber hattı

TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçları bugün oynanacak.Bursa'daki ayağı 0-0 biten iki takımın maçında Adana temsilcisine tur için galibiyet gerekiyor. Bursaspor ise her türlü gollü beraberlik ve galibiyette finale çıkacak. 0-0'da maç uzayacak. Akhisar'da da 3-3'ün rövanşında ev sahibine 3-3'e kadar olan beraberlikler ve galibiyet final için yetiyor. Konuk Karagümrük ise final içinMilan'da forma giyen 38 yaşındaki yıldız futbolcu Zlatan İbrahimovic, emekli olmayacağını söyledi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İsveçli golcü, "Artık bittiğimi, kariyerimin sona ereceğini düşünüyorsunuz. Ben sizin gibi değilim.Ben İbrahimovic. Ve ısınmaya yeni başlıyorum" ifadelerini kullandı.Fransa Kupası finalinde PSG, St.Etienne'i 1-0 yenerken, Paris ekibinin yıldızı Kylian Mbappe sert müdahale ile sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Törene de koltuk değnekleri ile katılan Mbappe, gözyaşlarını tutamadı. İlk kontrollerde Fransız oyuncununSüper Lig'de Başakşehir'in şampiyonluğunun mimarlarından olan İrfan Can Kahveci, İspanyol ekibi Sevilla'nın radarında. Bu sezon La Liga'yı 4. sırada bitiren Sevilla, Şampiyonlar Ligi için kuracağı kadroyu 25 yaşındaki orta saha ile güçlendirmek için temaslarını sıklaştırdı.Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da bu görüşmeyi doğruladı.Katar ekibi Al Sadd'ın İspanyol teknik direktörü Xavi, Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. İspanyol teknik adam karantinaya alınırken,dedi.