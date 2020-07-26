Hber hattı

TFF 1. Lig'de rövanş zamanı
TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçları bugün oynanacak. Saat 21:00'de başlayacak maçlarda Adana Demirspor- Bursaspor, Akhisarspor-Fatih Karagümrük mücadele edecek.
Bursa'daki ayağı 0-0 biten iki takımın maçında Adana temsilcisine tur için galibiyet gerekiyor. Bursaspor ise her türlü gollü beraberlik ve galibiyette finale çıkacak. 0-0'da maç uzayacak. Akhisar'da da 3-3'ün rövanşında ev sahibine 3-3'e kadar olan beraberlikler ve galibiyet final için yetiyor. Konuk Karagümrük ise final için ya kazanacak ya da en az 4 gollü bir beraberlik alacak. 3-3'te maç uzayacak.
İbrahimovic: Daha yeni ısınıyorum
Milan'da forma giyen 38 yaşındaki yıldız futbolcu Zlatan İbrahimovic, emekli olmayacağını söyledi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İsveçli golcü, "Artık bittiğimi, kariyerimin sona ereceğini düşünüyorsunuz. Ben sizin gibi değilim. Çünkü ben, siz değilim.
Ben İbrahimovic. Ve ısınmaya yeni başlıyorum" ifadelerini kullandı.
Mbappe kupayı ağlayarak kaldırdı
Fransa Kupası finalinde PSG, St.Etienne'i 1-0 yenerken, Paris ekibinin yıldızı Kylian Mbappe sert müdahale ile sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Törene de koltuk değnekleri ile katılan Mbappe, gözyaşlarını tutamadı. İlk kontrollerde Fransız oyuncunun ayağındaki burkulmanın ciddi olduğu belirtildi.
İrfan Can Kahveci Sevilla'ya gidiyor
Süper Lig'de Başakşehir'in şampiyonluğunun mimarlarından olan İrfan Can Kahveci, İspanyol ekibi Sevilla'nın radarında. Bu sezon La Liga'yı 4. sırada bitiren Sevilla, Şampiyonlar Ligi için kuracağı kadroyu 25 yaşındaki orta saha ile güçlendirmek için temaslarını sıklaştırdı. Tarafların anlaşmaya yakın olduğu öğrenilirken,
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da bu görüşmeyi doğruladı.
Al Sadd'ın hocası Xavi karantinaya alındı
Katar ekibi Al Sadd'ın İspanyol teknik direktörü Xavi, Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. İspanyol teknik adam karantinaya alınırken, "Sağlık otoriteleri izin verdiğinde günlük rutinime ve çalışmaya dönmek için çok istekli olacağım"
dedi.