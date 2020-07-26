Kaptana yakışan veda

Kanarya, Süper Lig'de 1959 yılından beri ilk defa üst üste 2 sezon ilk 5'in dışında kaldı.Söz konusu dönemde iki defa 5'inci, bir kere de 8. olarak sezonu tamamlayan Fenerbahçe, son iki yıla kadarki en kötü dönemini yaşamıştı.Kanarya, bu sezon kupaya yarı finalde veda etti. Ligi 7. bitirdiği için de Avrupa şansını kaçırdı.Emre bu unutmayacağız sezon Süper Lig'de 26 maçta forma giydi. 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.