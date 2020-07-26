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Kaptana yakışan veda

hedeflerin uzağında kaldığı sezona Ç.Rizespor galibiyetiyle nokta koyup, Emre’yi 3 puanla uğurladı. 40 yaşındaki kaptan Emre, muhteşem çalımlarla girdiği ceza sahasında penaltıyı kazandı. Vuruşu da gol yaptı. Karadeniz temsilcisi Skoda ile eşitliği sağladı. Rodrigues Kanarya'yı öne geçirdi. Ozan uzatmada skoru ilan etti. Rize ligde kaldı, 7. olan Fenerbahçe üst üste iki sezonu ilk 5'in dışında bitirip, Avrupa'yı göremedi

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 26.7.2020 ABONE OL
Kaptana yakışan veda
TARİH YAZDI!
Kanarya, Süper Lig'de 1959 yılından beri ilk defa üst üste 2 sezon ilk 5'in dışında kaldı. Sarı-lacivertliler en kötü sezonlarını 1985-88 yılları arasında yaşamıştı. Söz konusu dönemde iki defa 5'inci, bir kere de 8. olarak sezonu tamamlayan Fenerbahçe, son iki yıla kadarki en kötü dönemini yaşamıştı. Geçtiğimiz sezonu 6. sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanamadığı için Avrupa Kupaları'na gidemeyen Kanarya, bu sezon kupaya yarı finalde veda etti. Ligi 7. bitirdiği için de Avrupa şansını kaçırdı. Sarı-lacivertliler üst üste 2 sezon Avrupa'dan uzak kalacak ve bu başarısızlığı 30 yıl sonra ilk defa yaşayacak.

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Emre bu unutmayacağız sezon Süper Lig'de 26 maçta forma giydi. 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
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Kaptana yakışan veda
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