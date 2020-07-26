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'de olay! Cüney Çakır ambulansla çıkartıldı

'in son haftası nefesleri kesti. Ligi ikinci sırada noktalamak isteyen , deplasmanda kazanarak kümede kalmayı hedefleyen 'a konuk oldu. Karşılaşma 2-1 bordo-mavililerin üstünlüğü ile sona erdi ve sarı-kırmızılılar lige veda etti. Karşılaşmanın ardından ise soyunma odası koridorlarında . Hakem 'a büyük tepki vardı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.7.2020 09:26 Son Güncelleme: 26.7.2020 09:28 ABONE OL
Kayseri'de olay! Cüney Çakır ambulansla çıkartıldı

'in son haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede sahasında 'u konuk etti.

Kayseri'de olay! Cüney Çakır ambulansla çıkartıldı

Sarı-kırmızılıların gelecek sezon 'e devam edebilmesi için bu karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılması gerekiyordu.

Kayseri'de olay! Cüney Çakır ambulansla çıkartıldı

Mücadele 'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi ve bu sonucun ardından , 'e veda eden 3 takımdan birisi oldu.

Kayseri'de olay! Cüney Çakır ambulansla çıkartıldı

- maçının ardından statta olaylar çıktı. Trabzonspor'a kendi evinde 2-1 kaybeden Kayserisporlu oyuncular maçın hakemi 'a gösterdiler.

Kayseri'de olay! Cüney Çakır ambulansla çıkartıldı

ARAYA POLİSLER GİRDİ

90 dakikanın sona ermesiyle birlikte küme düştü. Hakemler ve futbolcular sahayı terk ederken, kısa süre sonra Kayserili oyuncular soyunma odasından çıkarak hakem odasına yöneldiler.

Kayseri'de olay! Cüney Çakır ambulansla çıkartıldı

Futbolcular 'a gösterirken, tecrübeli hakemin üzerine yürüdüler. Araya polisler girdi ve Cüneyt Çakır için ambulans çağrıldı. (Fanatik)

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Kayseri'de olay! Cüney Çakır ambulansla çıkartıldı
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