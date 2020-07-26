Konyaspor başladı Alanyaspor bitirdi

Galatasaray'ın puan kaybetmesi sonrasında 5. sıra hedefiyle Konya deplasmanına çıkan Alanyaspor ilk yarıda şoka girdi, ikinci yarıda geri döndü: 2-3. 19. dakikada Miya'nın asistinde Alper Uludağ ev sahibini öne geçirirken 9 dakika sonra bu kez Anicic ağları bulup Konyaspor'u 2-0'lık üstünlüğe taşıdı. Teknik direktör Erol Bulut, yaptığı değişikliklerle maçın hakimiyetini eline geçirirken 62'de Fernandes ile farkı bire indirdi.
Konyaspor'un defansa çekildiği son 10 dakikada yüklenen Akdeniz ekibi 80'de Bakasetas ile beraberliğe ulaştı: 2-2. 87'de de Efecan, Alanya'ya 3-2'lik zaferi getirdi.
'FİNALDEN SONRA HER ŞEY NETLEŞİR'
Yeni sezon için Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, maçın ardından bu konuya da değindi. Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynanacak final maçını işaret eden Erol Bulut, "Çarşamba günü çok önemli bir Türkiye Kupası finalimiz var. O maçın ardından bazı şeyler netleşir"
sözleri ile sarı-lacivertli takımın başına geçmek için geri sayıma başladı.