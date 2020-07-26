Konyaspor başladı Alanyaspor bitirdi

Galatasaray'ın puan kaybetmesi sonrasında 5. sıra hedefiyle Konya deplasmanına çıkan Alanyaspor ilk yarıda şoka girdi, ikinci yarıda geri döndü: 2-3. 19. dakikada Miya'nın asistinde Alper Uludağ ev sahibini öne geçirirken 9 dakika sonra bu kez Anicic ağları bulup Konyaspor'u 2-0'lık üstünlüğe taşıdı. Teknik direktör Erol Bulut, yaptığı değişikliklerle maçınKonyaspor'un defansa çekildiği son 10 dakikada yüklenen Akdeniz ekibi 80'de Bakasetas ile beraberliğe ulaştı: 2-2.Yeni sezon için Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, maçın ardından bu konuya da değindi. Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynanacak final maçını işaret eden Erol Bulut,sözleri ile sarı-lacivertli takımın başına geçmek için geri sayıma başladı.