İngiltere Premier Lig'de 30 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaşan Liverpool hız kesmeden önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmalarına başladı. Savunmaya takviye yapmayı planlayan Merseyside ekibinden flaş bir transfer hamlesi geldi. Jurgen Klopp'un teknik direktörlüğünü yaptığı Liverpool, milli yıldızımız Ozan Kabak'ın peşine düştü.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI!

Almanya basınından Bild'in haberine göre, Liverpool, Ozan Kabak'ın transferi için görüşmelere başladı. Haberde, ekonomik olarak rahatlamak isteyen Schalke 04'ün genç stoperin bonservisi için 35 milyon euro belirlediği kaydedildi..

20 yaşındaki stoper bu sezon Bundesliga'da Schalke 04 formasıyla gösterdiği performansla dikkatlerini üzerine çekti. Bu sezon Alman ekibinde 28 maçta forma giyen Ozan Kabak, 3 gol attı.