Malatyaspor gözyaşlarıyla

Süper Lig'de kalması için Gaziantep FK'yı yenip diğer maçların da sonuçlarını beklemesi gereken BtcTürk Yeni Malatyaspor hedefini ıskaladı. Sarı-siyahlılarda Kjartansson'un 2, Umut Bulut'un da 1 vuruşu direğe takılırken, Gökhan Töre ve Umut Bulut (2) golleri de ofsayt yüzünden iptal edildi. Konuk ekip 63'te Djilobodji'nin frikik golü ile maçı 1-0 kazandı.Ligin ilk yarısını 24 puanla 8. bitirmesine rağmen sezonun ikinci yarısında sadece 8 puan alabilen Yeni Malatyaspor küme düşerken,Taraftarlar özellikle takımın başına Hikmet Karaman'ın getirilmesinin büyük bir yanlış olduğuna vurgu yaparken,Teknik direktör Karaman da tepki gösterilen bir başka isim oldu.