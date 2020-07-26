Malatyaspor gözyaşlarıyla

Süper Lig'de kalması için Gaziantep FK'yı yenip diğer maçların da sonuçlarını beklemesi gereken BtcTürk Yeni Malatyaspor hedefini ıskaladı. Sarı-siyahlılarda Kjartansson'un 2, Umut Bulut'un da 1 vuruşu direğe takılırken, Gökhan Töre ve Umut Bulut (2) golleri de ofsayt yüzünden iptal edildi. Konuk ekip 63'te Djilobodji'nin frikik golü ile maçı 1-0 kazandı. Yeni Malatyaspor bu skorla TFF 1. Lig'e düşerken, Gaziantep FK da sezonu 8. sırada tamamladı.
GEVREK'E BÜYÜK TEPKİ
Ligin ilk yarısını 24 puanla 8. bitirmesine rağmen sezonun ikinci yarısında sadece 8 puan alabilen Yeni Malatyaspor küme düşerken, sosyal medyada taraftarlar başarısızlığın faturasını başkan Adil Gevrek'e kesti.
Taraftarlar özellikle takımın başına Hikmet Karaman'ın getirilmesinin büyük bir yanlış olduğuna vurgu yaparken, Gevrek'i istifaya davet ettiler.
Teknik direktör Karaman da tepki gösterilen bir başka isim oldu.