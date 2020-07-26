Sivasspor harakiri yaptı

Avrupa yarışındaki sıralamasını belirlemek için sahaya çıkan Yiğido, Göztepe deplasmanında beklediğini bulamadı… 30. dakikada Barış Yardımcı'nın Tripic'i düşürmesine VAR uyarısı ile penaltı kararı geldi ve49'da Mert Hakan'ın kornerden yaptığı ortaya ön direkte kafa vuruşu yapan Fernando skoru eşitledi: 1-1. İkinci yarıda Göztepe rakibinin ataklarını savuştururken Tripic'in asistinde Mossoro'nun ağlara gönderdiği top ile 55. dakikada yeniden öne geçti: 2-1. 90. dakikada kazanılan penaltıyı bu kez Berkan Emir ağlara gönderdi ve Göztepe maçtan 3-1 galip ayrıldı.Sivasspor ligi 3 bitirseydi sıralama primi olarak 21.4 milyon TL alacaktı. Ancak dünkü yenilgi ile 4. olan Yiğidolar'ın primi de 14.3 milyon TL'ye düştü. Yenilgi ile kaçan yaklaşık 3 milyon TL'lik galibiyet primi ile birlikte Sivasspor'un maddi zararı 10 milyon TL'yi buldu.Heyecanlı geçen 90 dakikanın ardından saha karıştı… Hakem Ali Şansalan, VAR'dan yaşanan tartışmayı izlerkenGöztepe yedek kalecisi Eren'e kırmızı kart gösteren Ali Şansalan ardından da soyunma odasının yolunu tuttu.