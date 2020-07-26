Trabzonspor mutlu bitirdi

Süper Lig'in en çok gol atan savunma oyuncusu olan Trabzonsporlu Filip Novak, Kayseri'de de sahne aldı. Bu sezon ligde 7 kez ağları havalandıran yıldız futbolcu, son 7 maçın dördünde gol sevinci yaşadı. Bordo-mavili kulüp ile sözleşmesi bitecek olan Çek oyuncu ile yeni imza için görüşmeler devam devam ediyor.Ligi ikinci bitirerek Şampiyonlar Ligi ön eleme şansını kazanan Trabzonspor'da şimdi gözler CAS'taki davaya çevrildi. UEFA'nın verdiği Avrupa'dan men cezasına itiraz eden bordomavililer, kararın iptal edilmesi için başvuruda bulunmuştu.teknik direktör arayışlarında listede yer alan Abdullah Avcı'nın, bordo-mavili takımın Kayserispor ile oynadığı maçı evinde yardımcı antrenörleriyle birlikte izlediği öğrenildi. Daha önce yönetim kuruluna bir sunum yapmak için hazırlanacağı bilgisini veren tecrübeli çalıştırıcının, Kayserispor maçıyla ilgili izlenimlerini de bu sunuma ekleyeceği kaydedildi.Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz sert konuştu. Hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösteren Tokgöz, "Avrupa'da önemli maçlara atanan Cüneyt Çakır, bugün Kayserispor'u katletti. Çizgiden dönen topumuza gidip VAR'dan bakmadı. Bizi düşürenler şimdi sevinsin" dedi. Bu arada maç sonrası Kayserili futbolcular, Çakır'a saldırmak istedi. Polis engel oldu ve yoğun güvenlik önlemleri aldı.Kaderini son haftaya bırakan Kayserispor, dün Trabzon'dan 3 puanı alıp Ankaragücü'nün de Denizli'de kazanmasını bekleyecekti. Başkent temsilcisi 1-0 galip geldi ancak Kayserispor gereğini yapamadı ve 5 sezon aradan sonra bir alt lige düştü. Büyük üzüntü yaşayan kulüp başkanı Berna Gözbaşı, "Biz Trabzonspor'a değil hakeme yenildik" diye isyan etti.