Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından yaptığı açıklamada, kulübün yaşadığı ekonomik zorluklara vurgu yaptı. Deneyimli hoca, ". Ben kendi açımdan yapılabilecek her şeyi yaptım. Yönetime yükleniyorlar, 'Biliyordun da niye göreve geldin?' diye.diye konuştu.Bütçenin 30-35 milyon Euro'ya düşmek zorunda olduğunu dile getiren Yalçın, "Burak'la devam edemezdik. 2.1 milyon Euro'dan 2 yıllık kontratı vardı.Gökhan'ın da Caner'in de ekonomik şartlara uyması halinde gitmesini istemiyoruz" dedi. Şampiyonlar Ligi'nin Trabzonspor'un hakkı olduğunu dile getiren Yalçın,ifadelerini kullandı.Transfer stratejilerini de anlatan Sergen Yalçın, "Beşiktaş'ın son 20 yılına baksınlar, ilk 11'de 19 yaşında iki tane altyapı çocuğu oynatan kim var? Benden başkası yok. Alacağımız futbolcunun ücreti uygun olacak, bonservis veremeyiz. Yurt dışından 4-5 isimle görüşüyoruz. Kalede yabancı olmayacak, çok net. 8 yabancı hakkımızı da saha içerisinde kullanacağız. Camiamız sabırlı olsun ve gerçekleri bilsin. Mevcut ekonomik şartlar altında zaten fikir ayrıığına düşme şansımız bulunmuyor" ş ek - linde konuştu.Sergen Yalçın, Beşiktaş'a 10 galibiyet ve 2 beraberlikle 33 milyon TL, ligi üçüncü sırada tamamlayarak da 21.4 milyon TL kazandırdı. Kartal'ın Yalçın'la kazancı toplamda 54.4 milyon TL oldu.