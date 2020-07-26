Yeni jenerasyon

Fenerbahçe'de genç isimler görevdeydi. 19 yaşındaki Allahyar Sayyadmanesh ilk kez 11'de görevlendirildi. 16 yaşındakida dün mücadeleye 11'de başladı. 19 yaşındaki orta sahaile yine aynı yaştaki sağ açıkda 77. dakikada oyuna dahil oldular. Son haftalarda düzenli olarak oynayan 20 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu da 90 dakika sahada kaldı. Ferdi maç sonu şunları söyledi:Ersun Yanal'ın istifası sonrası Fenerbahçe teknik direktör boşluğunu içindeki isimlerle doldurmaya çalışırken pro-lisans kuralına takıldı. Sarılacivertliler çözümü pro-lisansı olan Tahir Karapınar'da buldu. Gelecek sezon altyapı koordinatörlüğünü üstlenecek Karapınar, Fenerbahçe'nin başında biri kupa 9 maça çıktı. 4 galibiyet, 4 yenilgi, 1 beraberlik aldı.Kadıköy'de kadın cinayetlerine dikkat çeken bir pankart tribünde yer aldı. Pınar Gültekin, Şule Çet, Özgecan Aslan, Emine Bulut, Zeynep Şenpınar gibi cinayete kurban giden kadınların resimleri ve isimleri pankartta yer aldı.resimleri ve isimleri pankartta yer aldı.