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ve 'ye Vertonghen müjdesi!

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren ve 'a müjdeli haber geldi. Ezeli rakiplerin savunma hattı için düşündüğü Verthonghen, takımı Tottenham'dan ayrıldığını açıkladı...

Giriş Tarihi: 27.7.2020 13:22 ABONE OL
Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye Vertonghen müjdesi!

Transferde adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da anılan Belçikalı futbolcu Jan Vertonghen, İngiliz ekibi Tottenham'dan ayrıldı.

Kariyerini 2012 yılından bu yana İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'da sürdüren 33 yaşındaki savunma oyuncusu, ayrılık kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

Kulübe ve çalışanlara teşekkür eden Vertonghen, "Buradaki arkadaşlarımı, olağanüstü yeni stadımızda oynamayı ve taraftarlarımızı çok özleyeceğim. İnanılmaz anılarımız var ama şimdi veda zamanı" ifadelerini kullandı.

Londra ekibiyle tüm kulvarlarda 315 maça çıkan Belçikalı oyuncu, 12 gol attı.

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Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye Vertonghen müjdesi!
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