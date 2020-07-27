Beşiktaş'ta flaş takas! Vida'nın yerine Marcelo

Beşiktaş'ta dev takas gündemde... Takvim'de yer alan habere göre Fransız ekibi Olympique Lyon, Domagoj Vida'yı transfer etmek isterken Beşiktaş da aynı takımdan eski oyuncusu Marcelo'yu kadroya katmayı planlıyor.

Lyon'un Vida için bonservis ücreti ödemek istememesi üzerine Beşiktaşlı yöneticiler Vida-Marcelo takasını teklif olarak Lyon kulübüne sundu. Marcelo da Beşiktaş'a geri dönmek istiyor.

Lyon ve Vida arasındaki görüşmelerin olumlu geçmesi durumunda Vida-Marcelo takasının gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi.

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