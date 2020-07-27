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'ta flaş takas! Vida'nın yerine Marcelo

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren , Vida ile yolları ayırmayı planlıyor. 'in en fazla kazanan isimlerinden biri olan Hırvat stoper için devredeydi. , Fransızlardan Vida'ya karşılık Marcelo'yu isteyecek.

Giriş Tarihi: 27.7.2020 10:43 ABONE OL
Beşiktaş'ta flaş takas! Vida'nın yerine Marcelo

Beşiktaş'ta dev takas gündemde... Takvim'de yer alan habere göre Fransız ekibi Olympique Lyon, Domagoj Vida'yı transfer etmek isterken Beşiktaş da aynı takımdan eski oyuncusu Marcelo'yu kadroya katmayı planlıyor.

Lyon'un Vida için bonservis ücreti ödemek istememesi üzerine Beşiktaşlı yöneticiler Vida-Marcelo takasını teklif olarak Lyon kulübüne sundu. Marcelo da Beşiktaş'a geri dönmek istiyor.

Lyon ve Vida arasındaki görüşmelerin olumlu geçmesi durumunda Vida-Marcelo takasının gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi.

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Beşiktaş'ta flaş takas! Vida'nın yerine Marcelo
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