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İşte 'ın 3. transferi! İtalyanlar duyurdu

'i 6. sırada noktalayan , tarihinin en kötü sezonlarından birisini geride bıraktı. Aslan, gözünü gelecek sezona çevirirken bombaları da bir bir patlamaya başladı. 'dan Kılınç ile sözleşme imzalayan 'ın, 3. transferini İtalyanlar duyurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.7.2020 15:24 Son Güncelleme: 27.7.2020 15:28 ABONE OL
İşte Galatasaray'ın 3. transferi! İtalyanlar duyurdu

'de iki sene sonra zirveye uzak düşen Galatarasay'da, tüm enerji ve konsantrasyon transfere çevrilmiş durumda.

İşte Galatasaray'ın 3. transferi! İtalyanlar duyurdu

Takımda büyük bir revizyon yapılacak ve birçok oyuncuyla yollarını ayıracak olan , genç ve maliyeti düşük tecrübeli oyuncuları kadrosuna katacak.

İşte Galatasaray'ın 3. transferi! İtalyanlar duyurdu

Nitekim Antalyaspor maçı sonrası de bunun sinyallerini açık bir şekilde verdi. Başarılı çalıştırıcı, "Ekonomik sıkıntılar içerisindeki kolay olmayan bu sürecin, aynı zamanda 'da bazı şeylerin değişmesini sağlaması gerekiyor" dedi.

İşte Galatasaray'ın 3. transferi! İtalyanlar duyurdu

kampı başlayana kadar sıkıntı yaşamamak için yeni kadronun şekillenmesi gerektiğini kaydeden Terim, "Bunu da mantıklı, akılcı, mümkünse mali tabloda kaybettirmeyen ya da en az kayıpla yeni sezona beraberce başlamayı umut ediyoruz. Kalan oyuncularımız artı gelen oyuncularımızla 12 Ağustos'ta Florya'da sezonu açacağız" değerlendirmesini yaptı.

İşte Galatasaray'ın 3. transferi! İtalyanlar duyurdu

'in bitmesiyle beraber 'da için vites yükseltildi. Sarı kırmızılılar, birçok isimle prensip anlaşmasına varırken son dakika haberlerinin de ardı arkası kesilmiyor.

İşte Galatasaray'ın 3. transferi! İtalyanlar duyurdu

Aslan, ilk olarak ile sözleşmesi sona eren ve kulüpten ayrılan Kılınç ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.

İşte Galatasaray'ın 3. transferi! İtalyanlar duyurdu

Tuttomercatoweb'in haberine göre , 9 yıllık aranın ardından 'a resmi imzayı kısa süre içerisinde attıracak.

İşte Galatasaray'ın 3. transferi! İtalyanlar duyurdu

3. TRANSFER ELABDELLAOUI!

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre 'ın ardından 'ın bir diğer imzası ile olacak. Cimbom, Norveçli oyuncuyu kısa süre içerisinde resmi olarak kadrosuna katacak.

İşte Galatasaray'ın 3. transferi! İtalyanlar duyurdu

DEĞER 10 MİLYON EURO

Öte yandan 'ın bedelsiz kadrosuna katacağı 'nin değeri yaklaşık 10 milyon euro olarak tahmin ediliyor. (Fotomaç)

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İşte Galatasaray'ın 3. transferi! İtalyanlar duyurdu
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