İşte Galatasaray'ın 3. transferi! İtalyanlar duyurdu

Süper Lig'de iki sene sonra zirveye uzak düşen Galatarasay'da, tüm enerji ve konsantrasyon transfere çevrilmiş durumda.
Takımda büyük bir revizyon yapılacak ve birçok oyuncuyla yollarını ayıracak olan Galatasaray, genç ve maliyeti düşük tecrübeli oyuncuları kadrosuna katacak.
Nitekim Antalyaspor maçı sonrası teknik direktör Fatih Terim de bunun sinyallerini açık bir şekilde verdi. Başarılı çalıştırıcı, "Ekonomik sıkıntılar içerisindeki kolay olmayan bu sürecin, aynı zamanda Galatasaray'da bazı şeylerin değişmesini sağlaması gerekiyor" dedi.
Yeni sezon kampı başlayana kadar sıkıntı yaşamamak için yeni kadronun şekillenmesi gerektiğini kaydeden teknik direktör Terim, "Bunu da mantıklı, akılcı, mümkünse mali tabloda kaybettirmeyen ya da en az kayıpla yeni sezona beraberce başlamayı umut ediyoruz. Kalan oyuncularımız artı gelen oyuncularımızla 12 Ağustos'ta Florya'da sezonu açacağız" değerlendirmesini yaptı.
Süper Lig'in bitmesiyle beraber Galatasaray'da transfer için vites yükseltildi. Sarı kırmızılılar, birçok isimle prensip anlaşmasına varırken son dakika haberlerinin de ardı arkası kesilmiyor.
Tuttomercatoweb'in haberine göre Galatasaray, 9 yıllık aranın ardından Arda Turan'a resmi imzayı kısa süre içerisinde attıracak.
3. TRANSFER ELABDELLAOUI!
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Arda Turan'ın ardından Galatasaray'ın bir diğer imzası Omar Elabdellaoui ile olacak. Cimbom, Norveçli oyuncuyu kısa süre içerisinde resmi olarak kadrosuna katacak.
DEĞER 10 MİLYON EURO
Öte yandan Galatasaray'ın bedelsiz kadrosuna katacağı Omar Elabdellaoui'nin değeri yaklaşık 10 milyon euro olarak tahmin ediliyor. (Fotomaç)