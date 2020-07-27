Son dakika: Galatasaray Emre Kılınç ile imzaladı!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ilk transferini gerçekleştirdi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı yeni yabancı kuralına göre çalışmalarını sürdüren Aslan, Sivasspor ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Emre Kılınç ile sözleşme imzaladı. Bein Sports'un haberine göre yıldız futbolcu, 4 yıl sarı-kırmızılı formayı terletecek...





EMRE KILINÇ KİMDİR?

Emre Kılınç, 23 Ağustos 1994 tarihinde Sakarya'da dünyaya geldi. Kariyerine Sakarya Akademikspor'da 2007 yılında başlayan Emre Kılınç, 2009 yılında Boluspor altyapısına transfer oldu. Bu transferin ardından 2012 yılında Boluspor as kadrosunda forma giymeye başlayan Emre Kılınç, 2017 yılında Sivasspor'a 225 bin Euro bedelle transfer oldu. 1,74 boyundaki sol ayaklı orta saha oyuncusu, bu sezon şu ana kadar takımıyla çıktığı 31 mücadelede 9 gol kaydetti ve 7 asist yaptı.

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